Romania aloca pentru copii cei mai putini bani din UE

In 2016, cele mai scazute cheltuieli anuale pentru prestatiile familiale, de sub 200 de euro/locuitor, s-au inregistrat in Romania si Bulgaria (ambele cu 120 de euro), Lituania (150 de euro) si Grecia (170 de euro), iar cele mai ridicate au fost in Luxemburg (3.000 de euro/locuitor), Danemarca (1.700 de euro), Suedia (1.400 de euro), Germania si Finlanda (ambele cu 1.200 de euro).In ultimii ani, procentul cheltuielilor pentru protectie sociala alocat in UE prestatiilor familiale a ramas stabil, fiind de 9% si in 2008.In randul statelor membre ale UE, cel mai ridicat procent al cheltuielilor pentru protectie sociala alocat prestatiilor familiale a fost in Luxemburg (peste 15%), Estonia si Polonia (fiecare cu 13%) si Ungaria (12%), Germania, Suedia, Danemarca si Letonia (toate cu cate 11%), Marea Britanie, Finlanda si Bulgaria (cate 10%), Romania, Slovacia si Austria (9%).Pe de alta parte, cel mai scazut procent se inregistra in Grecia si Olanda (ambele cu cate 4%), Spania si Portugalia (cu cate 5%).Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, celebrata la nivel mondial pe data de 1 iunie.