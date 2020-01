Romania are nevoie de o finantare de 86,9 miliarde de lei, in 2020

Tinand cont de obiectivul limitarii riscului valutar cat si de cel al dezvoltarii pietei titlurilor de stat, deficitul bugetar urmeaza sa fie finantat in proportie de aproximativ 55% de pe piata interna si respectiv 45% de pe piata externa.Ministerul Finantelor Publice va avea o abordare flexibila in realizarea procesului de finantare in anul 2020, urmarind pastrarea caracterului predictibil si transparent al ofertei de titluri de stat si pentru a reactiona adecvat la potentiale modificari ale tendintelor pietei si comportamentului investitorilor, se arata in document.Astfel, de pe pietele financiare externe se are in vedere atragerea de resurse financiare in suma totala de circa 6 miliarde euro prin emiterea de euroobligatiuni, operatiuni de rascumparare anticipata si preschimbare partiala a unor serii de euroobligatiuni existente, plasamente private, in functie de evolutiile, conditiile si oportunitatile oferite de aceste piete, si prin trageri din imprumuturi contractate de la institutii financiare internationale."Prin imprumuturile externe, Ministerul Finantelor Publice are in vedere reducerea riscului de refinantare prin extinderea duratei medii ramase a portofoliului de titluri de stat, in conditii avantajoase de cost, diversificarea bazei investitionale, precum si mentinerea si consolidarea rezervei financiare in valuta existenta la dispozitia Trezoreriei Statului", spun reprezentantii Finantelor.Pe piata interna, Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea unui volum de titluri de stat in suma de aproximativ 55 - 57 miliarde lei, cu o structura a maturitatilor majoritar pe termen mediu si lung, utilizand urmatoarele instrumente: certificate de trezorerie cu discont pe termen scurt de pana la un an, inclusiv, obligatiuni de stat de tip benchmark pe termen mediu si lung, lansate in anii precedenti si obligatiuni noi care se vor redeschide frecvent in functie de cererea mediilor investitionale, precum si titluri de stat destinate populatiei, cu maturitati cuprinse intre 1 an si 10 ani, cu un volum estimat de aproximativ 10% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piata interna (circa 6 miliarde lei).Pentru realizarea obiectivului de dezvoltare a pietei interne a titlurilor de stat, de consolidare si extindere a curbei de randamente a titlurilor de stat denominate in lei si de imbunatatire a lichiditatii pietei titlurilor de stat, Ministerul Finantelor Publice are in vedere redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark pana la atingerea unor volume pe fiecare serie in valoare echivalenta de pana la 2,5 miliarde euro, in conditiile utilizarii operatiunilor de administrare a pasivelor.Astfel, tinand cont de finalizarea cadrului legal necesar impreuna cu BNR, in functie de conditiile existente in piata secundara in cursul anului 2020, Ministerul Finantelor Publice intentioneaza sa utilizeze operatiuni de administrare a pasivelor, respectiv de rascumparare in avans sau de preschimbare a titlurilor de stat.Titlurile de stat care pot face obiectul rascumpararii in avans sau preschimbarii cu emisiuni de obligatiuni de stat noi sunt cele aferente emisiunilor de titluri de stat cu maturitatea reziduala de cel mult un an, la momentul derularii operatiunilor de administrare a pasivelor, respectiv seriile scadente in anii 2020 si 2021.Ministerul Finantelor Publice precizeaza ca poate avea in vedere si emisiuni de titluri de stat denominate in euroemise pe piata interna, care vor fi redeschise periodic, in contextul identificarii unei cereri importante pentru astfel de instrumente din partea investitorilor locali.Elementele anuntate mai sus pot fi revizuite in cursul anului 2020, in functie de modificarea necesitatilor de finantare la nivel guvernamental, evolutia pietelor financiare, necesitatile investitionale ale participantilor la piata, de modul de asigurare a finantarii deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice scadente, precum si de necesitatea mentinerii si consolidarii rezerveifinanciare in valuta la dispozitia Trezoreriei Statului.In cazul in care conditiile pietelor financiare sunt favorabile, Ministerul Finantelor Publice poate avea in vedere si prefinantarea necesitatilor aferente anului 2021, tinand cont totodata si de politica de mentinere a unei rezerve financiare in valuta la dispozitia Trezoreriei Statului la un nivel confortabil care sa acopere pana la patru luni din necesarul brut de finantare.Volumul indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piata interna va fi anuntat trimestrial, urmand ca prin prospectul de emisiune lunar sa fie anuntat volumul efectiv al acestora, care va fi completat, la momentul definitivarii cadrului legal impreuna cu BNR, cu volumul operatiunilor de administrare a pasivelor, respectiv de rascumparare in avans sau de preschimbare a titlurilor de stat.Astfel, pentru trimestrul I al anului 2020 Ministerul Finantelor Publice anunta un volum indicativ cuprins intre 13 si 15 miliarde lei, reprezentand emisiuni de titluri de stat pe piata interna care vor fi lansate pe piata interbancara.