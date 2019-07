Romania, printre statele UE care au inregistrat cea mai mare scadere a populatiei in 2018

In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia (plus 6,1 la mie), Spania si Olanda (ambele cu plus 5,9 la mie) si Marea Britanie (plus 5,6 la mie) . In schimb, cele mai mari scaderi ale populatiei au fost inregistrate in Letonia (minus 7,5 la mia rezidenti), Bulgaria si Croatia (ambele cu minus 7,1 la mie), Romania (minus 6,6 la mie) si Lituania (minus 5,3 la mie)In total, populatia Uniunii Europene a crescut cu 1,1 milioane de persoane in cursul anului trecut, sau 2,1 la 1.000 de rezidenti.Datele Eurostat arata ca Romania se numara si printre statele membre UE cu cea mai mare mortalitate, pe primul loc fiind Bulgaria (15,4 decese la 1.000 de rezidenti), urmata de Letonia (15 la mie), Lituania (14,1 la mie), Romania (13,5 la mie) si Ungaria (13,4 la mie).Din cauza mortalitatii ridicate si a natalitatii scazute, Romania se numara printre cele 15 state membre UE care au inregistrat un spor natural negativ in 2018, diferenta dintre dintre decese si nasteri fiind cea mai mare in Bulgaria (minus 6,6 la mia de rezidenti), Letonia (minus 4,9 la mie), Lituania (minus 4,1 la mie), Croatia, Ungaria si Romania (toate cu minus 3,9 la mie).Cu toate acestea, la 1 ianuarie 2019, Romania era a saptea cea mai populata tara din UE, cu 19,53 milioane de locuitori sau 3,8% din populatia totala a UE, fiind devansata de Germania (83 milioane locuitori sau 16,2% din populatia UE), Franta (13,1% din populatia UE), Marea Britanie (13%), Italia (11,8%), Spania (9,1%) si Polonia (7,4%).Datele Eurostat au fost publicate inaintea aniversarii, la 11 iulie, a Zilei mondiale a populatiei.