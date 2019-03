Romania va achizitiona interceptoare suplimentare pentru sistemul Patriot

Guvernul achizitioneaza interceptoare Raytheon GEM-T, testate pe campul de operatiuni

Achizitia include o cantitate nespecificata de interceptoare GEM-T produse de Raytheon [NYSE: RTN], care vor fi folosite pentru sistemul de aparare antiaeriana Patriot ®, se arata intr-un comunicat al companiei, remis Business24.Achizitia este derulata prin programul Foreign Military Sales, derulat de Departamentul Apararii al SUA.Patriot este un sistem defensiv ce sta la baza apararii antiaeriene a Europei si a NATO impotriva rachetelor balistice si de croaziera, a aeronavelor de lupta si a vehiculelor aeriene autonome."Racheta interceptoare GEM-T va asigura Romaniei un nivel de aparare de neegalat impotriva unei game extinse de amenintari avansate, aflate in arsenalul unor puteri agresive si ostile", a spus Mike Ellison, Country Manager pentru Romania in cadrul Raytheon.Alaturi de Romania, alte 15 state se bazeaza pe sisteme Patriot pentru a-si proteja cetatenii si fortele armate, incluzand aici SUA si sase tari europene: Germania, Grecia, Olanda, Spania, Polonia si Suedia.Toate unitatile de tragere ale Romaniei vor fi noi. Desi are acelasi nume si un aspect exterior asemanator cu sistemul Patriot care a aparat tarile NATO in perioada Razboiului Rece, sistemul a fost modernizat in intregime."Rachetele pe care le vom produce pentru Romania vor avea componente din nitrura de galiu, o tehnologie de ultima ora care prelungeste durata de viata a sistemului si il va face mult mai fiabil", a spus Michelle DeMaio, directorul programului Patriot Romania din cadrul Raytheon.Acordul dintre Romania si armata americana deschide drumul negocierilor contractuale pe care guvernul american le va avea cu Raytheon.Cu vanzari de 27 miliarde de dolari in 2018 si 67.000 de angajati, compania Raytheon este un lider in domeniul tehnologiei si al inovatiei, specializat in solutii de aparare, guvernare civila si securitate informatica.Cu o istorie de 97 de ani de inovatie, Raytheon furnizeaza echipamente electronice de ultima generatie, solutii de integrare a sistemelor, produse si servicii C5I®, precum si servicii de detectare, maximizare a efectelor si asistenta in misiune pentru clienti din peste 80 de tari. Raytheon are sediul in Waltham, Massachusetts.