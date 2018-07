Romanii sunt cei mai pesimisti din Europa privind perspectivele economice ale propriei tari

Gfk:

"Prognozele economice in randul consumatorilor romani au continuat sa scada in trimestrul al doilea. Cu -22,2 puncte in iunie, indicatorul a scazut cu 5,6 puncte, comparativ cu luna martie. Acesta este cel mai scazut nivel, inregistrat din aprilie 2012.Romanii privesc perspectivele economice ale propriei tari cu mai mult pesimism decat oriunde in alta parte a Europei.Si asteptarile privind veniturile au scazut. Cu -0,1 puncte in iunie, indicatorul a scazut cu 4,2 puncte comparativ cu luna martie, ajungand la cel mai scazut nivel inregistrat din iunie 2014.In schimb, inclinatia catre cumparare s-a imbunatatit usor. A crescut cu 4 puncte, ajungand la 1,3 puncte in iunie, comparativ cu luna martie.In primul trimestru din 2018, in Romania, inclinatia catre cumparare avea tot o valoare negativa", se mentioneaza intr-un comunicat al GfK.Conform studiului, sentimentul consumatorilor din cele 28 state UE s-a imbunatatit usor in trimestrul al doilea din 2018.In iunie, acesta a ajuns la 23,2 puncte, in crestere cu 2,6 puncte fata de valoarea din martie. Este cel mai inalt nivel din noiembrie 2017 pana in prezent.Inclinatia medie catre cumparare in UE a scazut usor, desi inclinatia catre economisire a scazut si ea, astfel fiind disponibili mai multi bani pentru consum.Consumatorii au evaluat perspectivele economice. Ca medie, in UE, ele sunt mai putin incurajatoare decat la inceputul anului. Prognoza economica a ajuns la 7,1 puncte in iunie.Aceasta reprezinta un declin evident, comparativ cu cele 15 puncte obtinute in martie.Nivelul de incredere in dezvoltarea economica s-a diminuat substantial, mai ales in Germania, Franta si Belgia. In schimb, consumatorii din Spania si Italia au privit mai favorabil activitatea economiei proprii.Asteptarile privind veniturile s-au mentinut, in medie, in UE, ajungand la 16,8 puncte in iunie.Astfel, s-au situat cu 0,5 puncte peste valoarea din martie. In Spania, Slovenia si Grecia, indicatorul s-a marit considerabil, comparativ cu primul trimestru. Aici consumatorii si-au cotat si evolutia viitoare a salariilor cu mai mult optimism.Comparativ cu primul trimestru, inclinatia catre cumparare a scazut usor, ajungand la 17,6 puncte in iunie.Aceasta inseamna cu 2,1 puncte mai putin decat in martie. Daca indicatorul a scazut cu doua cifre in Bulgaria si Franta, in Slovenia si Spania s-a imbunatatit."In ciuda unei usoare scaderi a inclinatiei catre cumparare, sentimentul consumatorilor in Europa masurat de GfK a crescut la 23,2 puncte in al doilea trimestru din 2018, intrucat aici se ia in considerare si calculul inclinatiei catre economisire, aflata tot in scadere", se mai spune in comunicat.