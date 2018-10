Tot mai multi tineri pleaca din Romania si lasa in urma o tara imbatranita si o economie subreda

Conform sursei citate de AGERPRES, imbatranirea rapida a populatiei in Europa de Est pune economiile din regiune intr-o situatie delicata. Ratele de natalitate scazute, imbunatatirea sperantei de viata si migratia fortei de munca sunt factorii cheie ai imbatranirii. Varfurile migratiei se manifesta la varsta de 30-55 de ani, ce reprezinta si populatia aflata la capacitatea maxima de reproducere."Prin urmare, societatile din aceasta regiune nu sunt pregatite sa faca fata numarului tot mai mare de seniori si nici sa le ofere infrastructura necesara pentru a munci si a fi ingrijiti in functie de nevoile lor", se mentioneaza in document.Raportul Inovantage - editia a doua, al Adecco, arata ca tarile din regiune trebuie sa adopte o serie de masuri care, aplicate cu succes, pot permite Romaniei sa se dezvolte si sa ajunga din urma tarile europene din vestul Europei.In cazul carierelor seniorilor sunt necesare masuri de flexibilizare si de suport pentru invatare pe tot parcursul vietii. Astfel, persoanele aflate in pragul pensionarii pot lucra pana la varste mai inaintate part time sau pe perioade determinate si isi pot mari sansele de a ramane in activitate daca se pot respecializa la locul de munca. Se creeaza astfel o perioada de tranzitie in timpul careia seniorii pot ramane activi, pe baza unui program agreat de acestia.In paralel, Romania, cat si alte tari din CEE, trebuie sa opreasca politicile de pensionare timpurie care au provocat migrarea artificiala, inainte de varsta pensionarii, a sute de mii de oameni de pe piata muncii catre sistemul de pensii."Angajatorii trebuie sa redescopere aceasta comoara ascunsa, a angajatilor seniori. Legea interzice oricarui angajator sa refuze un candidat din cauza varstei sale, iar daca a existat un sentiment general in randul profesionistilor din domeniul resurselor umane potrivit caruia candidatii tineri sunt mai dornici sa munceasca din greu, sa accepte ore suplimentare si sa invete mai repede lucruri noi, aceasta cultura trebuie sa se schimbe si, in multe locuri, se schimba deja. Piata locurilor de munca este in plina expansiune, iar angajatorii descopera ca tinerii candidati sunt mai mobili decat forta de munca mai in varsta. Mobilitatea crescuta a tinerilor aduce dupa sine nevoia unor "stalpi" - a unor candidati mai in varsta, seniori, cu abilitati deosebite de a comunica cu generatia millenials si de juca un rol de mentor", afirma Florin Godean, country manager Adecco Romania.Potrivit acestuia, multe altele trebuie sa se schimbe pentru a avea o atitudine adecvata fata de forta de munca mai in varsta."Mai intai, asa cum am mentionat la inceput, trebuie sa vedem comoara ascunsa - oamenii cu experienta de lucru, nu neaparat experienta exacta de care ai nevoie - sunt pregatiti sa invete si stiu cum sa invete, pentru ca au schimbat mai multe locuri de munca si poate mai mult de o specialitate. Deci, fiti gata sa va schimbati cultura corporativa intr-una care este incluziva si deschisa catre mai mult de o generatie", a spus Florin Godean.Raportul Ibovantage arata ca, pe masura ce angajatorii din Europa de Est gasesc candidatii potriviti tot mai greu, automatizarea poate sprijini mentinerea seniorilor in campul muncii pe termen mai lung. Spre exemplu, posturi care presupun munca repetitiva sau care implica manipularea greutatilor pot fi automatizate, iar angajatii se pot ocupa de supravegherea masinilor sau revizuirea documentelor.In plus, inlocuirea persoanelor in varsta cu tineri, metoda de diminuare a somajului in randul tinerilor aplicata de multe tari, nu mai este eficienta pentru ca inovarea creeaza noi locuri de munca, bazate pe cunostinte si abilitati diferite de cele dezvoltate in timp de catre seniori. In plus, comparativ cu tinerii, angajatii in varsta sunt mai potriviti pentru sarcini de management, chiar pentru mentorat.De asemenea, spre deosebire de opinia conventionala, lucratorii in varsta pot fi de fapt "o comoara de experienta", adaptabilitate si productivitate, daca li se ofera mediul si oportunitatile potrivite.Raportul Adecco mentioneaza ca lucratorii in varsta tind sa depaseasca performanta lucratorilor mai tineri in memoria semantica si abilitatile de vorbire si limba. Lucratorii mai in varsta ofera, de asemenea, abilitati cruciale pentru dezvoltarea firmei, consolidarea cunoasterii si continuitatea proceselor tehnologice. O forta de munca diversa din punctul de vedere al varstei poate astfel chiar sa reduca costurile prin cresterea angajamentului organizational.Adecco Romania este cel mai mare jucator din domeniul resurselor umane, cu o cota de piata de aproximativ 25% si cu o cifra de afaceri de 87,5 de milioane de euro, in 2017.