Badalau: Armata romana are nevoie de elicoptere de atac

"Avem capacitatea de a asigura Armatei romane arme moderne, cu care ostasii nostri sa faca fata provocarilor pe care le au in campurile de operatiuni", a afirmat Niculae Badalau.Ministrul Economiei a subliniat ca, in premiera, profitul fabricilor din industria de aparare subordonate acestui minister ramane in cadrul fabricilor, pentru retehnologizare."Este pentru prima oara cand fabricile din industria de aparare pastreaza profitul, pentru retehnologizare. Ramane profitul in fabrici, pentru retehnologizare. Dar ne trebuie contracte, ne trebuie contractele Ministerului Apararii", a adaugat Niculae Badalau.Acesta a atras atentia ca o eventuala crestere a salariilor in acest moment pentru lucratorii din industria de aparare aduce pericolul unor disponibilizari."Marirea de salarii - exista pericolul de a avea disponibilizari. Eu sunt pentru marirea de salarii, dar e destul de dificil, daca o marire provoaca disponibilizari", a spus Niculae Badalau.El a sustinut necesitatea inzestrarii Armatei romane cu elicoptere de atac si ca se incearca repornirea Fabricii de Pulberi de la Fagaras."Armata romana are nevoie de elicoptere de atac. (...) Incercam sa pornim Fabrica de Pulberi de la Fagaras, la Cugir fabricam si arme la care avem export. (...) IAR Brasov functioneaza foarte bine", a declarat Niculae Badalau.Citeste si: Armata vrea elicoptere noi. MApN a cerut oferte de la patru producatori mari