Badalau: Sunt probleme cu banii, dar nu cu banii de salarii si pensii

"Sunt probleme cu banii, dar nu sunt probleme care nu se pot rezolva. Ei trebuie reasezati si cu siguranta terminam cu un deficit de sub 3%. (...) In ministerul meu nu sunt probleme cu banii, noi avand companii de succes, care castiga. E normal (sa fie probleme cu banii, n.red.), Romania isi doreste mult, eu mi-as dori investitii, aeroport in fiecare oras etc, la asta ma refer. Nu avem o problema cu salarii si pensii, astea sunt nebuniile unora, si nici nu as putea sa fiu prea riguros aici, eu nefiind ministru la Finante", a afirmat, joi, Niculae Badalau.Acesta s-a declarat dispus sa isi asume depasirea deficitului cu conditia investirii banilor intr-o autostrada."Daca am investi intr-o autostrada, eu cred ca as fi de acord sa mergem si sa sustinem la Uniunea Europeana sa accepte sa depasim deficitul, dar sa stim ca se duc banii intr-o investitie majora a Romaniei. Daca ma intrebati la lista de investitii, eu tin foarte mult ca societatile (din subordinea Ministerului Economiei, n.r.) sa isi realizeze gradul de investitii. De foarte multe ori unii nu reusesc, din diferite cauze: avize, studii de fezabilitate, proiecte etc, si atunci e normal sa reasezi bani, e simplu, nu e asa o problema", a apreciat Niculae Badalau.Ministrul Economiei a sustinut ca ministerul sau trebuie sa sprijine sectorul privat, in special prin reducerea birocratiei."Eu nu am o problema cu banii, eu am o problema cu companiile sa fie pe profit si sa reusim sa ajutam statul asta si sa ajutam chiar companiile private, pentru ca economia romaneasca nu inseamna neaparat economia de stat, ci inseamna si economia privatilor, si avem discutii foarte multe cu ei in a-i ajuta, in a-i sprijini. Noi trebuie sa sprijinim inclusiv privatii sa se dezvolte, pentru ca asta inseamna economia romaneasca, sa reducem birocratia. Sunt probleme cu banii pentru ca mi-as dori mult mai multi bani in economia romaneasca, ca sa reusim o dezvoltare cat mai rapida", a adaugat Niculae Badalau.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca nu mai este timp pentru ca rectificarea bugetara sa fie aprobata la 31 iulie, asa cum era planificat, astfel ca Executivul ar putea aproba aceasta masura o saptamana mai tarziu."Mai sunt cateva lucruri de incheiat. Aprobarea ei in Guvern tine de pasul de trecut cu CSAT. Va fi saptamana viitoare CSAT, ceea ce inseamna ca rectificarea nu va avea loc la 31 iulie, pentru ca sunt mai multi pasi de parcurs: CSAT, Consiliul Fiscal, CES, si atunci probabil ca 31 iulie nu mai ramane o data fezabila pentru rectificare. Poate urmatoarea saptamana", a aratat ministrul Finantelor.Teodorovici a mai spus ca tinta de deficit bugetar pentru finalul anului ramane aceeasi, respectiv 2,76% din PIB.