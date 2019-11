Bode: Romanii ar putea circula, cu restrictii de viteza, de la Sibiu la Nadlac pe autostrada pana la sfarsitul anului

"Romanii asteapta de la noi sa livram si asteapta sa dam in trafic autostrazi, nu povesti. Am urmarit in cei trei ani cum de la 350 de kilometri de autostrada cat si-a asumat guvernarea PSD la inceput de mandat, la 180 de kilometri de autostrada asumati de Rovana Plumb in 2019, la inceput de an, sigur cand avea in executie santiere pe 118 kilometri, am urmarit exact cum au evoluat obiectivele majore de autostrada. Astazi cand vorbim, pana la sfarsitul anului putem lua in discutie tronsonul de autostrada Lugoj-Deva lotul 3, care, daca imi permiteti, se prezinta in urmatorul stadiu, vorbesc de cei 21 de kilometri: s-a depus un raport de expertiza pe componenta de drum, iar recomandarea din partea expertului este sa se dea in trafic cei 21,1 kilometri de autostrada cu restrictii de viteza si de tonaj. In acest moment se deruleaza procedurile pentru expertiza pe poduri, respectiv consolidari si in aceasta perioada se lucreaza la podul peste Mures pentru repozitionarea aparatelor de reazem. Este un contract in derulare de aproximativ 70.000 de euro. Termenul de finalizare- doua saptamani in conditii normale si inteleg de la CNAIR ca au si contract pentru deszapezire pe acest tronson", a precizat ministrul.Potrivit acestuia, pana la sfarsitul anului 2019, romanii ar putea circula, cu restrictii de viteza, de la Sibiu la Nadlac pe autostrada."In conditiile in care nu apar si alte elemente surpriza, finalizam expertiza, finalizam lucrarile la pod, la podul peste raul Mures, si pe acest an, sa va raspund clar, autostrada Lugoj-Deva lotul 3 ar putea fi data in trafic in aceste conditii. Astfel, romanii ar putea circula, cu restrictii de viteza intr-adevar - si aici putem discuta de ce suntem in situatia asta - de la Sibiu la Nadlac pe autostrada. 21,1 kilometri in aceste conditii pentru anul 2019", a dat asigurari Lucian Bode, intrebat de jurnalisti cati kilometri de autostrada isi asuma pana la sfarsitul anului.In ceea ce priveste anul viitor, Lucian Bode a mentionat ca sunt cateva tronsoane de autostrada care ar putea fi date in trafic, insa a repetat ca vrea sa ia contractele "la mana" si sa verifice stadiile fizice si financiare pentru fiecare in parte."Pentru anul viitor, sunt cateva tronsoane de autostrada aflate in diverse stadii si in conditiile in care nu mai gasesc bombe gen Comarnic, gen Lugoj-Deva lotul 3, unde, iata, 98% stadiu fizic si nu putem sa-l dam in trafic... Sunt in executie tronsoane de autostrada si va dau exemple: de pe autostrada Transilvania-Biharia-Bors cei 5,3 kilometri - sunt sanse foarte mari sa poata fi dati in trafic, dar sigur acolo se lucreaza foarte bine si vom face o evaluare, dar anul viitor acest tronson poate fi dat in trafic, pe Sebes-Turda lotul 1 avem stadiul fizic 78% - ar fi sperante sa inaintam pana la sfarsitul anului, pe Ogra-Campia Turzii, pe lotul 2 Iernut-Chetani 80% stadiu fizic. Sigur, pe fiecare avem probleme: pe Sebes-Turda pe lotul 1 avem probleme cu nodul Sebes, cu nodul Alba Nord, pe Iernut-Chetani se lucreaza si, sigur, se lucreaza pe Rasnov-Cristian pe cei 6,3 kilometri. De asemenea, Varianta Ocolitoare a Bacaului, cei 17 kilometri, sunt sanse foarte mari sa fie dati in trafic, dar, repet, luam contractele la mana, verificam stadiul fizic, stadiul financiar, verificam situatia reala in care se gaseste fiecare proiect, stadiul exact si va comunicam transparent, cu toata deschiderea, situatia in care ne aflam in fiecare moment", a explicat Bode.Referitor la autostrada Ploiesti-Brasov a reiterat ca nu sustine varianta executiei in parteneriat public-privat si doreste sa gaseasca finantare adresandu-se Comisiei Europene si institutiilor financiare internationale."Pentru autostrada Ploiesti-Brasov vreau sa vad - inteleg de la Comisia de Prognoza ca au primit contractul - sa vad ce contine contractul si noi, v-am spus foarte clar, ne vom adresa partenerilor europeni, Comisiei Europene, institutiilor financiare internationale sa gasim sprijin pentru a finanta acest obiectiv major de infrastructura rutiera. Pana cand nu vedem cum inchidem povestea cu acel PPP - pe care eu personal nu l-am sustinut niciodata si nu-l sustin, intrucat statul roman doar ar pierde dintr-un astfel de parteneriat public-privat, pana cand nu am o confirmare din partea organismelor internationale, partenerilor europeni, nu ma pot pronunta pe acest subiect exact", a aratat ministrul Transporturilor.In paralel, fostul ministru al Transporturilor Razvan Cuc i-a atras atentia succesorului sau ca, daca podul de pe raul Mures nu va fi remediat asa cum trebuie, exista un risc major pentru cei care vor circula pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva."La Lugoj -Deva lotul 3, mare atentie, un sfat le dau: sa nu se grabeasca doar de dragul populismului sa il dea in trafic. Acolo sunt cateva probleme la un pod. Daca acel pod nu va fi remediat asa cum trebuie, cum ne spune expertiza, exista un risc major pentru participantii la trafic. Deci, mai putin cu vorba si cu planificarea si mai mult cu munca, asta este sfatul meu", i-a transmis Cuc lui Bode, dupa conferinta care a precedat preluarea mandatului de ministru al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor de catre Lucian Bode.La jumatatea lunii octombrie, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Sorin Scarlat, spunea ca lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva nu va fi deschis circulatiei pana cand nu se vor rezolva problemele tehnice la podul peste raul Mures."In urma realizarii expertizei, s-a constatat ca la podul peste raul Mures aparatele de reazem au deplasari si rotiri fata de axul teoretic. Aceste elemente trebuie repozitionate sau poate chiar inlocuite. Mai exact, un pod metalic reazema pe niste puncte. Acele puncte, concentratori de eforturi, trebuie sa aiba anumiti parametri tehnici. Exista un element din cauciuc, se numeste neopren armat, acel element de cauciuc din proiect trebuie sa aiba anumite dimensiuni si o anumita pozitionare fata de structura de beton. Aceste elemente nu sunt la pozitia care trebuie. Din cauza traficului din santier, aceste elemente s-au deplasat. Remedierea presupune ridicarea tablierului, care are 2.000 - 3.000 de tone, repozitionarea acestor aparate de reazem si o monitorizare saptamanala a comportarii acestor aparate de reazem in timpul circulatiei pentru ca exista riscul ca in timpul circulatiei, din vibratii, din socuri aceste elemente sa se deplaseze din nou. Aceasta operatiune trebuie facuta inainte de a deschide traficul pe acest lot. Deci, nu se va da in trafic pana cand nu se rezolva cu podul de pe Mures", a spus Scarlat, pe 18 octombrie, la o intalnire cu jurnalistii.O alta problema descoperita pe acest lot este rugozitatea, de aceea expertul a decis ca viteza maxima cu care sa se circule pe acest lot dupa darea in circulatie sa fie de maxim 90 km/h."Exista si o fisura in corpul autostrazii, la km 56. Va trebui gasita o solutie de consolidare. Asteptam de la expert sa ne spuna solutia. Deschiderea traficului poate mari aceasta fisura", a mentionat Sorin Scarlat.Directorul general al CNAIR a precizat ca inca nu poate da un termen pentru deschiderea traficului pe aceasta autostrada."Pana nu avem toate elementele puse in ordine nu as avansa un termen de deschidere a acestui lot. Din punct de vedere al expertului tehnic, traficul se poate deschide in conditii de restrictie a vitezei, maxim 90 km pe tot lotul, si cu restrictii de tonaj pana la 7,5 tone. Asta e din punct de vedere al expertului. Din punct de vedere contractual, mai avem niste pasi de indeplinit. Expertul ne spune din punct de vedere tehnic, inginereste, care sunt conditiile. Aceasta expertiza are mai multe trepte. Mi-a spus clar: nu puteti utiliza autostrada la parametrii la care a fost proiectata pe nicio portiune din ea. Testele au relevat ca sunt probleme", a explicat acesta.Potrivit unui comunicat al CNAIR, remis pe 18 octombrie AGERPRES, lucrarile executate pana in prezent pe autostrada Lugoj-Deva, lotul 3, km 56+220-77+361 nu permit deschiderea traficului in conditii de confort si siguranta, asa cum sunt stabilite prin reglementarile tehnice in vigoare si prin documentatia de proiectare care a stat la baza executarii lucrarilor.CNAIR a solicitat expertului tehnic independent sa realizeze si sa prezinte un raport preliminar care sa cuprinda analiza investigatiilor in teren si masurile de conservare si punere in siguranta a lucrarilor pentru lotul mentionat al autostrazii Lugoj-Deva.De asemenea, prestatorului expertizei, Iptana SA, i s-au solicitat in mod deosebit concluziile privind lucrarile proiectate si executate, la nivel de performanta, cu indicarea posibilitatii deschiderii traficului.Reprezentantii companiei de drumuri sustin ca in aceasta faza, concluziile preliminare arata ca lucrarile executate in acest stadiu, nefiind finalizate la parametrii proiectati si prezentand numeroase defecte, degradari in evolutie, nu permit deschiderea traficului in conditii de confort si siguranta, asa cum sunt stabilite prin reglementarile tehnice in vigoare si prin documentatia de proiectare care a stat la baza executarii lucrarilor."In urma analizei efectuate privind posibilitatea deschiderii circulatiei pe autostrada s-a constatat ca la data inspectiei preliminare, imprejmuirea prezinta vulnerabilitati si defecte majore, a caror remediere nu se poate face pe termen scurt", se arata in comunicat.Astfel, au fost necesare investigatii suplimentare pentru stabilirea solutiilor de remediere, in urma carora, dupa remediere, sa se poata deschide in prima faza circulatia in regim de drum cu 4 benzi de circulatie cu restrictii severe de tonaj si viteza. Este vorba de autovehicule cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone; viteza maxima de 90 km/h; viteza maxima de 50 km/h cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata, mazga sau sunt ploi torentiale; viteza maxima de 60 km/h in zona podului peste raul Mures (km 68+500 - km 69+500), respectiv pe zona podurilor de pe autostrada de la nodul Ilia (poduri si rampe intre km 76+100 - km 77+000), cat si la nodul Dobr (km 67+000 - km 67+500); semnalizarea corespunzatoare a sectorului de drum, inclusiv a pericolului prezentei animalelor."Deschiderea circulatiei in regim de autostrada, cu restrictii de viteza si tonaj se poate face numai dupa rezolvarea tuturor vulnerabilitatilor imprejmuirii. Deschiderea circulatiei pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone se va face numai dupa aplicarea masurilor de remediere a defectelor constatate in cadrul expertizei tehnice pentru domeniul poduri", se arata in comunicatul CNAIR.Avand in vedere stadiul lucrarilor sunt obligatorii inspectii saptamanale ale tuturor constructiilor si instalatiilor pe toata lungimea sectorului de drum, pana la finalizarea lucrarilor si remedierilor conform solutiilor stabilite in expertiza.