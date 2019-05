Guvernul aloca 28.500 de lei pentru persoanele afectate de intemperiile din Calarasi

"Din pacate, asistam si la asemenea intemperii. Inca din seara producerii evenimentelor din judetul Calarasi am discutat cu doamna premier (Viorica Dancila n.r), dar m-am sfatuit si cu presedintele partidului, Liviu Dragnea. Ulterior am actionat cu echipe din teren, cu colegii mei de la Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala, cu colegii de la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Calarasi, care au colaborat foarte bine cu domnii de la ISU Calarasi, si in termenul cel mai scurt am avut situatia evaluata, pentru ca in prima sedinta de Guvern de la intamplarea intemperiilor sa putem initia si prezenta pe masa Guvernului o Hotarare de Guvern. In sedinta pregatitoare de azi a fost prezentata in prima lectura. Maine, in sedinta de Guvern, va fi aprobata Hotararea de Guvern pentru a sprijini acele persoane care au suferit anumite pagube in diferite procente, fiecare gospodarie in parte. Este un sprijin prevazut de legislatia in domeniul protectiei sociale pentru a evita riscul de excluziune sociala aparut ca urmare a unor asemenea evenimente. Pentru maine va fi un buget de 28.500 de lei", a spus acesta.