Ministrul Apararii: Industria romaneasca de armament se poate relansa prin retehnologizare

"Industria romaneasca de armament se poate relansa prin retehnologizare. Trebuie un management profesionist, pentru a putea sa ofere produsele de care avem noi nevoie", a aratat Gabriel Les.El a subliniat ca, dupa o perioada destul de lunga de subfinantari, este timpul ca armata sa fie inzestrata cu tot ce are nevoie."Imi doresc sa inzestram armata cu tot ceea ce e nevoie. A fost subfinantata o perioada extrem de lunga, iar acum avem o asumare guvernamentala si parlamentara pentru cei 2%, ceea ce este o veste foarte buna. Nevoia este extrem de mare. Industria romaneasca de aparare, atat in zona privata, cat si cea de stat, nu au fost pregatita sa deserveasca nevoile extrem de mari si dificile ale Ministerului Apararii Nationale. Imi doresc ca astfel de facilitati sa se deschida cat mai multe", a spus ministrul, referitor la unitatea noua de la Magurele.Potrivit sursei citate, industria romaneasca de profil va putea si exporta produsele fabricate in tara.In ceea ce priveste intentia Romaniei de a cumpara un satelit de telecomunitatii, Les a aratat ca exista o discutie pe acest subiect, iar o astfel de achizitie ar reduce cu mult costurile ministerului."Am avut o discutie, trebuie sa vedem ce beneficii vom avea ca furnizor de servicii satelitare si, bineinteles, pe zona militara, este ceva extraordinar. Este un proiect indraznet si interesant, pentru ca, in acest moment, se platesc cateva milioane de euro pe an pentru astfel de servicii satelitare de care ministerul are nevoie, astfel ca ar fi mult reduse costurile", a sustinut oficialul.Elbit Systems, companie care deruleaza proiecte in domeniul apararii, securitatii si in domeniul civil, a inaugurat marti o noua unitate de productie si integrare de sisteme terestre de aparare in orasul Magurele, unde vor lucra intre 100 si 150 de noi angajati.