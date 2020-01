Ministrul Finantelor: Informatizarea ucide evaziunea fiscala

"In ultimul timp am stat sa inteleg sursele evaziunii fiscale. Vreau sa facem lucrurile stiintific. Suntem in 2020. Putem sa folosim matematica, putem sa folosim statistica, econometrie, nu trebuie sa stam si sa ne uitam dupa cai verzi pe pereti si sa folosim informatiile de la batrani. Sunt bune si acelea, dar putem sa folosim si tehnologie. Si va spun ca informatie la care ma uit acum foarte atent este acel gap de la TVA, acel 35%, de unde vine. Si are mai multe surse. Nu totul este evaziune, o parte sunt arierate. Si atunci, daca intelegi sursa si vad de unde vine, apoi incep sa ma uit pe sectoare. Totul trebuie facut analitic si la asta ma uit acum", a afirmat Citu la Realitatea Plus.El a precizat ca s-a consultat in ceea ce priveste aceasta informatizare cu un coleg din Polonia, fost ministru al Finantelor si ca are sustinerea Guvernului si a PNL."Vreau sa ajungem sa faceti asa de simplu, sa fie aplicatii pe telefon in relatia cu ANAF si cu un singur click pe online sa iti vezi fisa de contribuabil, persoana juridica sau persoana fizica. Am vorbit cu colegii mei din Polonia, un fost coleg din sistemul bancar, a fost si el ministru de Finante in Polonia, si mi-a spus ca ei au reusit in sase luni sa faca acest lucru. Deci se poate. Nu se poate sa avem noi acest ghinion tot timpul sa stam neinformatizati. Nu s-a vrut. Cel mai usor sa elimini evaziunea fiscala e sa informatizezi. Informatizarea e cea care ucide evaziunea fiscala.(...) Nu sunt singur aici, sunt sustinut si de premier si de Partidul National Liberal. A venit momentul sa schimbam directia", a mai spus seful de la Finante.