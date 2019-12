Ministrul Finantelor, intrebat daca Iohannis este de acord sa-i fie inghetat salariul: Acceptam toti

"Am discutat despre situatia economiei, despre ce s-a discutat la ECOFIN si despre buget, masurile pe care le anuntasem public", a spus Citu, intr-o conferinta de presa, raspunzand la intrebarea ce a discutat cu presedintele Klaus Iohannis.Intrebat daca i-a prezentat presedintelui si masura inghetarii indemnizatiei sale, seful de la Finante a precizat: "Am discutat despre toate masurile, iar aceasta era inclusa. Este o masura pe care si-o asuma Guvernul si mergem mai departe".Jurnalistii au insistat sa afle daca Iohannis accepta sa-i fie inghetat salariul, iar ministrul a raspuns afirmativ: "Acceptam toti"."Toata filosofia bugetului este construita pe eliminarea risipei si de alocare a banului public cu prioritate catre sectoarele care creeaza valoare adaugata. (...) Nu reducem cheltuielile, doar ca nu va mai fi acel dezmat", a adaugat Citu.Ministrul a mentionat si faptul ca Ministerul Muncii lucreaza la elaborarea unui act normativ privind interzicerea acumularii pensiei cu salariul, insa nu a dat detalii.El a mia spus ca proiectul de buget pentru anul viitor va fi gata in perioada 15-20 decembrie.