Teodorovici: Planul de finantare de pe pietele externe s-a depasit. Am luat deja si pentru anul viitor

Acesta a fost intrebat la ce vor fi folosite cele 5 miliarde de euro atrase de pe pietele externe, o suma mai mare fata de cea programata, de 4,2 miliarde euro."Ma intristeaza cand vad presa economica punand astfel de titluri: s-a depasit planul. De ce nu se spune invers: depasindu-se planul, abordarea este una logica, Ministerul de Finante revine in sfarsit la o abordare logica, in sensul ca isi ia in timpuri mai bune finantare chiar si pentru urmatoarea perioada si nu se imprumuta atunci cand arde, pentru ca asta creste costul de finantare. Planul s-a depasit intr-adevar in sensul ca am luat deja si pentru anul viitor, deci prefinantam practic ceea ce avem anul viitor de finantat. Adica este o abordare corecta pe care un stat normal o are", a explicat Teodorovici.El a explicat ca banii se folosesc pentru a finanta partea de deficit si pentru a onora obligatiile de plata scadente din imprumuturile luate in trecut."Pentru a finanta partea de deficit in ansamblul sau (se folosesc n.r) . Ministerul Finantelor aloca ministerului de linie sa spunem finantarile de care acestea au nevoie. Nu facem noi alocare in zona de pensii, pentru salarii sau pentru investitii. Noi alocam ministerelor care au de asumat niste cheltuieli in timpul anului, acea finantare necesara. Stiti foarte bine ca multe finantari se iau pentru a respecta niste scadente pentru anumite sume care vin din trecut. (...) Unul dintre motivele principale pentru care ne imprumutam este si pentru a onora obligatiile de plata pentru imprumuturile luate de anii trecuti. Se rostogoleste datoria publica. E o practica mondiala", a spus ministrul Finantelor.Pe de alta parte, Teodorovici a subliniat ca deficitul de cont curent este un subiect care trebuie sa ne preocupe pentru a vedea exact pe fiecare zona din structura acestui deficit cum putem actiona astfel incat sa fie inversat acest trend."Vrem sa tinem oamenii in Romania, forta de munca. Am spus de ani de zile, este nevoie de salarizare adecvata, care sa determine cat de cat romanii sa ramana sa cotizeze in Romania, si atunci faci acest lucru, iei o masura, iei o lege, fie salarizarea, fie legea pensiilor, multe astfel de chestiuni legate de zona sociala, care costa. Acestea sunt coroborate cu partea de investitii, asupra carora am spus ca nu o sa avem niciun fel de abordare de limitare si am declarat foarte clar ca ministru de Finante ca vom deconta toate facturile legate de investitii care vin pana la sfarsit de an spre diferite ministere, de la caz la caz. Atunci, cele doua combinate normal ca iti dau un deficit. Si atunci trebuie sa iti asumi, pentru ca esti un Guvern politic, o astfel de abordare. Intensifici masurile pe zona sociala, ceea ce noi am facut, cresti nivelul de investitii, ceea sper sa se faca din ce in ce mai agresiv in sensul bun si atunci ai acest deficit", a spus seful de la Finante.Conform prospectului de emisiuni publicate pe site-ul MFP, pentru acest an ministerul are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe, prin emiterea de eurooblogatiuni in volum de 4,25 miliarde euro (echivalent)."Prin imprumuturile externe, Ministerul Finantelor Publice are in vedere reducerea riscului de refinantare prin extinderea duratei medii ramase a portofoliului de titluri de stat, in conditii avantajoase de cost si pentru diversificarea bazei investitionale, precum si consolidarea rezervei financiare in valuta existenta la dispozitia Trezoreriei Statului", se mentioneaza in prospect.Anul trecut, Romania a "iesit" pe piata internationala de capital de trei ori, reusind sa atraga imprumuturi de 3,75 miliarde de euro si 1,2 miliarde de dolari.Costurile de finantare au crescut usor pe parcursul lui 2018, de la 2,5% pentru euroobligatiuni emise la inceput de februarie pe 12 ani, la 2,875% pentru euroobligatiuni pe 10 ani lansate in toamna. Pentru obligatiunile in euro cu maturitati mai mari, de peste 20 de ani, dobanzile au urcat de la 3,375% in februarie la 4,125% in octombrie.