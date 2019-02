Deloitte: Romania risca sa fie investigata de CE pentru acordarea de ajutoare de stat ilegale, prin OUG 114/2018

Compania de consultanta a realizat un studiu de impact asupra efectelor OUG 114/2018, comandat de Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA)."Exista un risc de ajutor de stat ilegal pentru plafonarea pretului la care consumatorii industriali achizitioneaza gazele. Exista riscul ca unele companii similare din alte tari sa faca plangeri si sa existe o investigatie in acest sens", a aratat Sorin Elisei, expert in cadrul Deloitte.Potrivit acestuia, Asociatia Producatorilor de Ingrasaminte chimice din Europa a avut recent o pozitie de acest gen cu privire la unele state unde pretul gazelor este semnificativ mai mic sau stabilit local."Nu stiu cum a fost stabilit acest pret de 68 de lei pe MWh, dar este semnificativ mai mic decat cotatiile regionale", a aratat expertul Deloitte.Elisei a precizat ca si furnizorii de gaze sunt avantajati, intrucat pot achizitiona gaze la pret mic, plafonat, de la producatori, dar pot vinde mai departe la orice pret.El a amintit si un raport al Consiliului Concurentei, prin care se recomanda incurajarea aparitiei de noi producatori de gaze in piata, or, in opinia sa, aceasta ordonanta nu incurajeaza concurenta."Fara aceasta ordonanta, pretul pentru consumatorul casnic ar fi putut creste, dar prin diferite mecanisme aceste cresteri puteau fi absorbite altfel sau recunoscute mai tarziu, astfel incat sa pastram fix pretul final pentru casnici. Riscul acestei ordonante este ca in perioada de aplicare a ordonantei sa acumulam alte pierderi", a continuat reprezentantul Deloitte.Potrivit acestuia, consumatorii non-casnici vor resimti cel mai mult efectele negative ale acestei ordonante."Exportul va fi practic imposibil. Un sondaj in randul producatorilor de gaze arata ca, in urmatorii trei ani, productia va fi egala cu cea din 2018, insa importurile vor creste semnificativ, ca urmare a majorarii consumului", a mai spus Elisei.La randul sau, Saniya Melnicenco, presedintele ROPEPCA, a aratat ca membrii asociatiei vor reduce investitiile cu 30-35%, ca urmare a acestui act normativ."Masurile sunt puternic anticoncurentiale si contravin directive europene de gaze. Stim ca a fost sesizata deja Comisia Europeana in aceasta privinta. Inclusiv ROPEPCA a trimis o scrisoare Comisiei Europene in acest sens. Producatorii interni sunt puternic dezavantajati, in raport cu tot lantul. Producatorul este expus celor mai mari riscuri. Cresterea concurentei pe piata se poate realiza doar cu aparitia unor noi operatori pe piata, dar pentru aceasta este nevoie de un mediu stimulativ pentru investitii noi in upstream", a aratat Melnicenco.OUG 114/2018 prevede, printre altele, plafonarea pretului de productie interna al gazelor naturale la 68 de lei pe MWh si o contributie de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie.