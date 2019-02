Teodorovici: O parte din activele financiare ale bancilor, precum titlurile de stat, ar putea sa nu fie taxate

"Masa activelor financiare va trebui sa fie dimensionata in sensul de a stimula bancile sa finanteze economia reala. Si repet inca o data nimeni nu doreste, eu nu doresc, ca ministrul de Finante, sa taxez vreo banca. Imi doresc foarte mult ca bancile sa fie cu adevarat partenerii reali in economiei, sa finanteze in Romania, sa-si tina profiturile in Romania, sa finanteze economia din Romania, atat public cat si privat", a declarat Eugen Teodorovici.Ministrul Finantelor a anuntat, totodata, ca la ora 13:00 va avea o intrevedere cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) pentru a discuta pe marginea Ordonantei 114."Orice dialog cat mai extins pe orice subiect nu poate fi decat un lucru bun. V-am explicat si motivele pentru care, din pacate pentru acest act normativ, lucrurile nu au stat in felul in care ne-am fi dorit cu totii. Astazi o sa avem si o intalnire cel putin pe zona bancara cu Asociatia Romana a Bancilor pentru a discuta, pentru a vedea exact punctul dansilor de vedere si forma la care spre final se ajunge astfel incat cel putin pe zona financiar-bancara lucrurile sa fie intelese foarte clar si sa nu mai fie niciun fel de termeni, de aspecte neclare in tot ceea ce inseamna piata financiara in Romania", a afirmat Eugen Teodorovici.Ministrul Finantelor a afirmat ca tot miercuri va lasa o invitatie catre reprezentantii Fondurilor de Pensii Administrate Private.Presa a adresat intrebari si reprezentantului Bancii Europene de Investitii cu privire la implicatiile OUG 114, dar acesta a precizat ca banca nu are mandat pentru a discuta politicile cu statele membre, ci Comisia Europena."Cred ca este important sa intelegem mandatul specific al Bancii Europene de Investitii. Noi finantam proiecte. Spre deosebire de alte institutii financiare internationale nu avem mandat pe politici cu statele membre. Acesta este rolul pe care il are Comisia Europena. Odata aceste lucruri spuse, multe finantari merg pentru comunicatii, energie, in sectorul bancar. Si atunci, din perspectiva gestionarii riscurilor intotdeauna urmarim foarte indeaproape evolutiile din toate tarile membre si nu putem decat sa intampinam cu bucurie decizia domnului ministru de a stabili un grup de lucru care sa analizeze implicatiile masurilor care vizeaza sectorul bancar. Acesta este tot ceea ce pot eu sa comentez la acest moment", a spus vicepresedintele BEI Andrew McDowell, intrebat despre implicatiile OUG 114.La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis, prin Ordonanta de Urgenta 114, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contributie numita initial de autoritati "taxa pe lacomie".