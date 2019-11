Salvati Copiii atrage atentia asupra desfiintarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

"O astfel de decizie, luata intr-o guvernare anterioara, a creat uriase dificultati in coordonarea si monitorizarea sistemului de protectie a copilului, cu consecinte directe in viata copiilor si familiilor aflate in atentia serviciilor de asistenta sociala", sustine Organizatia Salvati Copiii, intr-un comunicat remis Business24.De aceea, motivarea masurii de desfiintare a ANPDCA prin mentionarea "interesului public" este contradictorie, spun reprezentantii organizatiei, deoarece, in fapt, ignora complet ceea ce, legal si moral, este primordial pentru societatea romaneasca: principiul constitutional al interesului superior al copilului - "Copiii [...] se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor.""Prin contopirea intereselor copilului cu cele ale adultilor cu dizabilitati, se anuleaza primordialitatea intereselor lor, repetandu-se greselile din trecut", se arat in comunicat.Salvati Copiii a transmis adrese in acest sens in atentia Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul Romaniei si in atentia Doamnei Violeta Alexandru, Ministrul Muncii.