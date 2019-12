Orban: Am luat decizia de a plati suma pentru care exista titlu executoriu in cazul ROMATSA

"Am luat decizia de a plati suma pentru care exista titlu executoriu in Romania. In mod evident, dupa ce Ministerul Finantelor va efectua plata, ne indreptam in toate zonele in care avem litigii si aici trebuie sa va spun ca exista decizia unei instante din SUA care stabileste un cuantum, iar, atunci cand se ia o decizie intr-o instanta americana care sa duca la o executare, cel care are de recuperat bani de la statul roman poate sa se indrepte impotriva oricarei activitati tinand de statul roman in orice tara din lumea asta si asta iti dezvaluie si toate activele detinute de statul roman in orice tara", a explicat Orban, in debutul sedintei de Guvern.El a precizat ca pe ordinea de zi se afla un memorandum si o hotarare pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finantelor cu suma care trebuie platita in mod obligatoriu in baza titlului executoriu din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului.