Romanii sunt pe ultimul loc in UE dupa cheltuielile pentru restaurante si hoteluri

La polul opus, gospodariile care au alocat o mare parte din totalul cheltuielilor de consum pentru "restaurante si hoteluri" sunt cele din Malta (20,2% din cheltuielilor de consum), Cipru (17,5%), Spania (16,8%), Grecia (15,4%) si Irlanda (14,8%).In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru "restaurante si hoteluri" s-au ridicat in 2017 la aproape 740 miliarde euro, echivalentul a 4,8% din Produsul Intern Brut al UE, sau 1.400 de euro pentru fiecare locuitor al UE.De asemenea, intre 2007 si 2017, ponderea cheltuielilor pentru "restaurante si hoteluri" in totalul cheltuielilor gospodariilor a crescut in majoritatea statelor membre, nu si in Romania unde a scazut de la 5% in 2007 pana la 3,1% in 2017, adica o scadere de 1,9 puncte procentuale, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata in randul statelor membre UE. Pe de alta parte, cea mai mare crestere s-a inregistrat in Malta, de la 15,5% din totalul cheltuielilor gospodariilor in 2007 pana la 20,2% in 2017, adica o crestere de 4,7 puncte procentuale, urmata de Ungaria, crestere de 2,8 puncte procentuale, si Cipru, crestere de 2,7 puncte procentuale.