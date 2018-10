Florin Jianu: Guvernul nu mai are bani si face transferul responsabilitatii si al costurilor pe umerii mediului privat

Acesta s-a referit la intentia Executivului de crestere a salariului minim inainte de 1 ianuarie 2019."Niciodata salariul minim nu s-a marit cand mai sunt 2 luni din an. Asta ne arata casi ca, de fapt,. Este inadmisibil, intr-o democratie consolidata, ca nici macar sa nu se mai mimeze dialogul social. Ministrul Muncii anunta in weekend, pe Facebook, lucruri care afecteaza intreaga economie fara sa aiba un dialog cu partenerii sociali. In lege se spune ca salariul minim este stabilit ca urmare a votului din Consiliul National Tripartit, organism consultativ intre guvern si patronate/sindicate.", a precizat Florin Jianu.Presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania considera ca acest tip de actiune este profund neprofesionist si inadmisibil, avand consecinte uriase atat asupra angajatilor cat si a angajatorilor."Si aici va dau un singur exemplu: programul Romania Start-up Nation, program in care sunt afectati aproximativ 10.000 de antreprenori si 20.000 de locuri de munca, printr-o masura arbitrara si lipsita de fundament economic", spune Florin Jianu.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, ca, dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza lasi lade peste 15 ani.Aceste precizari au venit dupa ce senatorul PNL Florin Citu anunta, tot pe pagina de socializare, ca, precum inghetarea salariilor din 2019, conform unui document transmis Comisiei Europene.Ulterior, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Digi24, ca documentul privind o posibila inghetare a salariilor bugetarilor, prezentat de senatorul PNL, este unul public, trimis Comisiei Europene, si reprezinta un document de lucru, o posibila varianta. El a precizat, totodata, ca exista si o propunere de aplicare a legii salarizarii pana in 2020, in loc de 2022.