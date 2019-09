Noul standard de raportare financiara, sub lupa specialistilor: Ce lipseste din lege?

Acest standard aduce cu sine atat provocari contabile, cat mai ales fiscale, acestea din urma fiind in sfarsit creionate.IFRS 16 are ca obiectiv uniformizarea modului de inregistrare contabila a contractelor de leasing financiar si operational, in vederea unei mai bune comparabilitati in situatiile financiare intre entitati care folosesc diferite tipuri de contracte.Astfel, in trecut, exista o preferinta pentru leasingul operational, care nu genera cheltuieli financiare (cheltuieli cu dobanda) ce influentau anumiti indicatori financiari care tin de gradul de indatorare.Sub noul standard, acest lucru nu va mai fi posibil, intrucat toate contractele de leasing, chiar si banalele contracte de inchiriere, vor avea o componenta financiara.Pentru cei specializati in contabilitate, merita mentionat ca IFRS 16 modifica radical notiunea de leasing din prisma locatarului (chiriasului).Orice contract de leasing sau chirie va fi evidentiat prin inregistrarea unui activ bilantier, denumit "Activ aferent dreptului de utilizare, ce decurge din contractul de leasing", a carui valoare poate fi diferita de valoarea activului-suport luat in leasing, precum si a unei datorii aferente, denumita "Datorie ce decurge din contractul de leasing".Activul suport va fi inregistrat extra-bilantier. In contul de profit si pierdere, vor aparea doua tipuri de cheltuieli: cheltuiala cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare si o cheltuiala cu dobanda.Exceptiile de la regulile de mai sus sunt constituite de contractele de leasing / chirie cu durata mai mica de 12 luni, precum si bunurile de mica valoare, pentru care se aplica regulile anterioare (doar recunoasterea unei cheltuieli cu chiria).Impactul va fi resimtit si asupra indicatorilor financiari: micsorarea indicatorilor raportati la active si pasive (activul si pasivul bilantier marit), cresterea indicatorilor legati de gradul de indatorare.Dincolo de provocarile tehnice pe care le-au intampinat societatile in adaptarea sistemelor contabile pentru noul mod de reflectare a contractelor de leasing, acestea au avut parte si de momente de incertitudini determinate de lipsa regulilor fiscale.Recent, a fost publicat un proiect de modificare a Codului Fiscal care va clarifica aspectele fiscale intampinate de catre contribuabilii care aplica IFRS 16 pentru situatiile financiare statutare.Prin proiect, se aduc lamuriri cu privire la deducerea amortizarii fiscale, un subiect de mare interes in randul contribuabililor afectati.Astfel, conform acestui proiect, contribuabilii ar avea dreptul sa deduca cheltuiala cu amortizarea activelor ce decurg din contractele de leasing pe o durata care va fi determinabila in functie de intentia locatarului de a cumpara activul suport.Totodata, amortizarea activului ce decurge din dreptul de utilizare din contractul de leasing va fi deductibila, chiar daca activul-suport, ca regula, nu este amortizabil din punct de vedere fiscal (de exemplu, terenuri), cu exceptia fondului de comert.In ceea ce priveste deducerea cheltuielilor cu dobanda, proiectul confirma ca aceasta va fi incadrata la costurile excedentare ale indatorarii, subiect al limitarii anuale la suma de 1.000.000 de euro plus 30% EBITDA "fiscal". In scopul raportarii la limita, cheltuiala aceasta financiara se adauga altor cheltuieli cu dobanzile ale contribuabilului, daca este cazul.Potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal, aceste reguli fiscale pentru IFRS 16 s-ar aplica pentru contractele de leasing incheiate incepand cu 1 ianuarie 2020. Nu este clar ce se intampla cu contractele in derulare din 2020, dar incheiate inainte de 1 ianuarie. Ar fi posibil ca ele sa aiba un tratament fiscal diferit de cel contabil, situatie de natura sa genereze inclusiv impozite amanate, pe langa alte complexitati de mentinere a evidentelor.Proiectul este unul asteptat de contribuabili si, odata intrat in vigoare, va fi de bun augur, clarificand in mare parte tratamentul fiscal aplicabil ulterior introducerii IFRS 16.Exista insa si zone neacoperite de catre normele publicate de catre legiuitor, de exemplu, aspecte referitoare la impactul fiscal in cazul prelungirii ulterioare/rezilierii a contractului de leasing, zone ce trebuie analizate punctual, in stransa legatura cu tratamentul si rationamentul contabil.Mai mult decat atat, deoarece, conform proiectului de modificare a Codului Fiscal, regulile mentionate mai sus se vor aplica pentru contractele de leasing incheiate incepand cu 1 ianuarie 2020, contribuabilii vor avea nevoie de clarificari din partea legiuitorului privind tratamentul fiscal pentru contractele in derulare.