Oamenii de afaceri critica majorarea salariilor: Inca o lovitura data mediului de business

"Este o masura populista, nejustificata, care da inca o lovitura mediului de afaceri dupa cele pe care le incaseaza mediul de afaceri de aproape doi ani de zile. Maririle nu le comentam, necesare, nenecesare, pentru ca nu poate sa spuna nimeni ca o marire de salariu nu este benefica pentru oameni, dar sunt facute in mod populist, fara nicio fundamentare, fara criterii, fara niciun fel de obligatii in sectorul bugetar, iar mediul de afaceri constata, si fiecare cetatean, tot trebuie sa se invoiasca sa se duca sa scoata nu stiu ce certificat, sa ia nu stiu ce adeverinta, sa se duca la tribunal si asa mai departe. Deci institutiile publice nu functioneaza cu nimic mai bine odata cu cresterea salariilor", a spus Cristian Parvan.Acesta a subliniat ca Romania nu face investitii publice pentru ca toti banii se "duc" pe salarii.Cristian Parvan sustine, totodata, ca o asemenea decizie va afecta mediul de afaceri, dupa ce acesta a avut de suferit in urma masurilor adoptate anul trecut de Guvern prin care salariile au crescut in sectorul public cu 24%, iar in mediul privat cu numai 11%, generand un flux de plecari din mediul privat catre stat."Mi se pare rational (o inghetare a salariilor in sectorul bugetar n.r.) . Deja cresterea economica a incetinit. Prognozele deocamdata nu sunt cu nimic mai optimiste pentru 2019 existand atat motive interne, dar mai ales motive externe. Deci dincolo de dorinta legitima de a avea salarii mai mari, care nu poate fi negata si nici nu se poate spune ca este gresita, trebuie sa putem sa le dam", a mai spus Cristian Parvan.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, ca, dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie inca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani.Aceste precizari au venit dupa ce senatorul PNL Florin Citu anunta, tot pe pagina de socializare, ca Executivul introduce masuri de austeritate din 2019, precum inghetarea salariilor din 2019, conform unui document transmis Comisiei Europene.Ulterior, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Digi24, ca documentul privind o posibila inghetare a salariilor bugetarilor, prezentat de senatorul PNL, este unul public, trimis Comisiei Europene, si reprezinta un document de lucru, o posibila varianta. El a precizat, totodata, ca exista si o propunere de aplicare a legii salarizarii pana in 2020, in loc de 2022."Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost ea adoptata de Parlament, chiar daca lunile acestea a mai existat un scenariu, si anume sa se aplice direct grila din 2022 in 2020, asa cum au solicitat, in mod repetat, mai multe federatii sindicale. Consideram insa ca legea trebuie aplicata asa cum a fost adoptata de Parlament si cum este in vigoare, cu aplicare etapizata pana in 2022 si crestere anuala cu 25 la suta din diferenta pana la grila din 2022. Mai mult, dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie inca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani", a spus Vasilescu.