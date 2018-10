40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc!

Prevederea care a nemultumit societatea civila este cea potrivit careia ONG-urile au obligatia sa raporteze toti beneficiarii ajutoarelor pe care le dau. Potrivit acestora, acest lucru ar duce la:- blocarea activitatii organizatiilor neguvernamentale;- reducerea drastica a numarului de cetateni care apeleaza la serviciile ONG;- investitia inutila de resurse in activitati administrative, in detrimentul activitatilor pe care organizatiile le desfasoara in beneficiul comunitatilor pe care le servesc."In egala masura, solicitam indreptarea de urgenta a prevederilor excesive cu privire la asociatii si fundatii din proiectul de lege si reluarea votului imediat ce acestea se vor fi remediat", se arata intr-o scrisoare publica semnata de 40 de organizatii.Scrisoare catre sefii Comisiei EuropeneScrisoarea vine in contextul in care trei dintre cele mai mari platforme ale societatii civile europene au transmis recent ingrijorarile lor legate de transpunerea din Romania a legislatiei privind spalarea banilor catre prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova.Civil Society Europe, European Foundation Centre si DAFNE - Donors and Foundations Networks in Europe au atras atentia, in scrisoarea din 11 octombrie, ca transpunerea propusa de autoritatile romane impune masuri disproportionate referitoare la societatea civila.Cer interventia Avocatului Poporului"In cazul in care plenul Camerei Deputatilor va vota proiectul in forma actuala, solicitam oricaror forte politice responsabile din Parlamentul Romaniei, Avocatul Poporului si Presedintia Romaniei sa sesizeze de urgenta Curtea Constitutionala, ca singura optiune pentru pastrarea unei societati civile active si sanatoase, contribuind la asigurarea statului de drept din Romania", conchid cele 40 de ONG-uri.Organizatia Salvati Copiii are o cerere similara si arata ca parlamentarii in proiectul legislativ au asimilat asociatiile si fundatiile cu societatile comerciale ori serviciile de jocuri de noroc.Salvati Copiii: Traducere eronataSalvati Copiii a trimis scrisori membrilor Comisiei Juridice pentr ...citeste mai departe despre " 40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc! " pe Ziare.com