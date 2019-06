78 de ani de la Pogromul din Iasi. Klaus Iohannis spune ca Romania se schimba, dar riscuri inca exista

"Comemoram, astazi, un episod tragic si intunecat - pogromul din Iasi - dintr-un dureros si coplesitor capitol de istorie din trecutul nostru - Holocaustul. Acum 78 de ani, pe strazile Iasului, era in plina desfasurare o campanie diabolica de persecutie, capturare si exterminare a populatiei evreiesti. Lichidarea fizica a evreilor din Capitala Moldovei facea parte dintr-un plan crud si las care i-a vizat, de asemenea, pe evreii din Basarabia si Bucovina. Pe strazile si in imprejurimile vechiului targ pasnic si linistit a avut loc un macel de o brutalitate greu de imaginat pentru o societate moderna: pe trotuare, in spatii deschise, in incinta unor institutii publice, in "trenurile mortii" si-au dat ultima suflare multi dintre cei care astazi se odihnesc in Cimitirul Evreiesc din Iasi. Din acel infern al oamenilor - dintre care nu au lipsit batrani, femei si copii - renegati de statul care trebuia sa-i protejeze, o parte au reusit sa supravietuiasca si au devenit peste timp marturisitorii acelor orori, iar mostenirea lor ramane pe veci, prin amintire, in constiinta noastra colectiva", aminteste presedintele in mesaj.Klaus Iohannis subliniaza ca avantajul nepretuit al timpurilor pe care le traim este ca putem vorbi liber si deschis despre ce a insemnat cu adevarat Holocaustul si nesfarsita tragedie a evreilor europeni, putem onora victimele dand glas memoriei lor si putem restabili adevarul exiland minciuna, interpretarea tendentioasa, banalizarea crimei.Presedintele precizeaza ca libertatea de a ne exprima gandurile si opiniile, de a povesti si scrie liber, castigata cu pretul sacrificiului suprem acum 30 de ani, trebuie confirmata si convertita insa in actiuni concrete. El spune ca este laudabil demersul autoritatilor locale de a amenaja fosta Chestura a Politiei din Iasi ca un spatiu sacru al memoriei evreilor ieseni, unde atatia si-au gasit sfarsitul in zilele pogromului."Romania se schimba si generatiile tinere ofera dovada ca inteleg nevoia de a marturisi adevarul dureros despre propria istorie. Voi continua sa fiu un sustinator al proiectului unui Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului, intrucat existenta unu ...citeste mai departe despre " 78 de ani de la Pogromul din Iasi. Klaus Iohannis spune ca Romania se schimba, dar riscuri inca exista " pe Ziare.com