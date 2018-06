A demisionat consiliera lui Iohannis, acuzata ca a facut presiuni asupra judecatorului Lazaroiu de la CCR

Redam integral comunicatul Administratiei Prezidentiale:"In ultimele zile, in spatiul public au aparut speculatii cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra unui judecator al Curtii Constitutionale, ca urmare a unei discutii purtate de doamna Elena-Simina Tanasescu cu domnul Petre Lazaroiu.Administratia Prezidentiala reitereaza ca nu au existat niciun fel de presiuni si sunt complet neadevarate acuzatiile aduse in acest sens.Avand insa in vedere ca este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice sa planeze orice suspiciune ca ar fi fost posibila o incercare de imixtiune in activitatea Curtii Constitutionale, pentru a nu prejudicia institutia Presedintelui Romaniei, doamna Elena-Simina Tanasescu a inaintat astazi, 20 iunie a.c., presedintelui Klaus Iohannis demisia din functia de consilier prezidential."Amintim ca saptamana trecuta judecatorul CCR Petre Lazaroiu a vorbit despre o intalnire cu Simina Tanasescu, consilier prezidential, ceea ce a declansat un scandal mediatic. Judecatorul vorbea despre o intalnire care a avut loc in biroul Siminei Tanasescu de la Facultatea de Drept.In discutie ar fi aparut si subiectul posibilei revocari a judecatorului de la Curte, pe motiv ca i-a expirat mandatul.La scurt timp dupa izbucnirea scandalului, Administratia Prezidentiala a anuntat ca in discutia pe care Simina Tanasescu a avut-o cu judecatorul CCR, aceasta nu a reprezentat Presedintia, fiind in concediu medical.Citeste si Miza mare, timpul scurt lasa fara substanta scandalurile mediatice. Astazi, "Santaj la CCR" - o poveste in care Iohannis a intrat din neglijenta?Judecatorul Lazaroiu a facut, fara sa vrea, o declaratie - autodenunt pe scurgeri de informatii?VeDem Just solicita CCR vacantarea postului de judecator in cazul lui Petre Lazaroiu, al carui mandat a expiratIohannis, despre reclamatiile lui Lazaroiu de la CCR: Nu e vorba de presiune. Habar n-am de ce a intrat in acest jocCCR sesizeaza Comisia de la Venetia pe scandalul Lazaroiu, asa cum anuntase judecatorul ...citeste mai departe despre " A demisionat consiliera lui Iohannis, acuzata ca a facut presiuni asupra judecatorului Lazaroiu de la CCR " pe Ziare.com