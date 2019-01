Astfel, numarul total al acestora, in decembrie a fost de 18.937.058, comparativ cu 18.942.269, in noiembrie, a anuntat Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)."Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 decembrie 2018 este de 18.937.058, cu 5.211 mai putini fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 30 noiembrie 2018 figurau in Registrul electoral 18.942.269 de alegatori romani", a transmis AEP, intr-un comunicat de presa.Potrivit surseci citate, motivele scaderii numarului de alegatori a fost cauzat de faptul ca "88 de persoane au fost radiate ca urmare a incadrarii in prevederile art. 39 din aceeasi lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegatorilor carora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost pusi sub interdictie", iar "23.494 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului".Autoritatea Electorala Permanenta a adaugat faptul ca 670.927 dintre alegatori au domiciuliul sau resedinta in afara tarii."Din totalul de alegatori romani care figureaza in Registrul electoral, un numar de 18.266.131 au domiciliul sau resedinta in tara, iar 670.927 au domiciliul in strainatate si sunt posesori de pasaport CRDS", explica sursa mentionata.Conform datelor furnizate de AEP, in octombrie 2018, numarul total al cetatenilor cu drept de vot inregistrati in Registrul electoral era de 18.950.674, ceea ce inseamna ca numarul acestora a fost in trend descendent in ultimele trei luni ale anului trecut. ...citeste mai departe despre " A scazut numarul alegatorilor din Romania " pe Ziare.com