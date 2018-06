Aberatia zilei: Gabriela, Gratiela si taxa auto pentru Bucuresti aparuta din senin

"E adevarat, avem in continuare, ca si marile capitale, probleme din cauza traficului sufocant, care genereaza si probleme de poluare. Am citit si eu mai multe stiri si profit de invitatie sa spun ca nu ne-am gandit deocamdata la modul aplicativ de a institui o taxa de poluare in centrul Capitalei, desi ea s-ar cere, daca ar fi sa analizam doar componenta tehnica. Dar nu credem ca orasul e pregatit, nu credem ca cetatenii sunt in acest moment pregatiti fara o consultare foarte larga de a plati o taxa pentru a patrunde in zona de patrimoniu, in zona centrala.Chiar daca, teoretic, repet, dupa toate componentele si detaliile europene ea ar putea fi instituita.Dar incercam sa multiplicam si sa dinamizam celelalte masuri, in special incurajarea transportului public in comun, incurajarea construirii de piste de biciclisti, incurajarea recuperarii pentru cetateni a spatiilor verzi, o masurare si o monitorizare mai atenta a calitatii aerului din tara. Sa spunem sa ramana ca ultima solutie la un moment dat, daca se va pune problema, dar numai dupa o larga consultare. Dar nu acum. Am facut aceasta precizare pentru ca nu stim de unde, din senin, a aparut aceasta informatie pusa pe seama mea si a doamnei viceprim-ministru", a spus Firea.Din senin, chiar ea a vorbit de taxa pe centrul BucurestiuluiDaca tot s-a intrebat de unde, sa-i improspatam memoria.Chiar ea, in octombrie 2017, din senin, a spus ca vrea sa faca un referendum pentru ca bucurestenii sa spuna daca vor introducerea taxei pentru centrul Capitalei.Ca sa nu credem ca a fost doar asa, o vorba aruncata din senin, Firea a venit cu termene exacte si un plan ce parea gata stabilit."In saptamanile urmatoare, vom avea o consultare populara, prin asociatiile de proprietari si prin primariile de sector, de asemenea, va fi si un sondaj de opinie, in care dorim sa-i intrebam pe bucuresteni daca ar fi de acord, avand in vedere cresterea numarului de masini inmatriculate in Bucuresti, cu aproape 50.000 doar in acest an, si ca urmare a eliminarii taxei de mediu, sa se introduca, pentru zona centrala, asa cum se intampla in toate maril ...citeste mai departe despre " Aberatia zilei: Gabriela, Gratiela si taxa auto pentru Bucuresti aparuta din senin " pe Ziare.com