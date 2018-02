Acest lucru a fost semnalat, initial, de internauti, pe Facebook , fiind sesizat si de Platforma Romania 100.Acum, lipsa steagului face subiectul si stirilor din presa straina.Euronews scrie ca poza oficiala a noului Executiv a intrat in atentia Platformei Romania 100. Guvernul Romaniei , investirea noului cabinet. Pentru prima data dupa multi ani in care steagul Uniunii Europene a stat langa cel romanesc, asa cum se intampla in cazul cabinetului Ciolos sau chiar cel condus de Victor Ponta , acesta a fost indepartat din poza oficiala.Se intampla in anul de pregatire a preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE si in conditiile in care doamna premier a fost europarlamentar pentru noua ani", a scris pe Facebook Platforma Romania 100.Liviu Iolu, purtatorul de cuvant al Platformei Romania 100, a declarat pentru Euronews ca acest lucru ar putea semnala o schimbare in relatia dintre noul Cabinet si Uniunea Europeana.Stirea a fost preluata de mai multe site-uri internationale, printre care se numara USA-Headlines, Ventura Broadcasting, Newstral sau NewsNow.co.uk. ...citeste mai departe despre " Absenta steagului UE din poza Guvernului Dancila a ajuns in presa straina " pe Ziare.com