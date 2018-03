ActiveWatch: Suntem ingrijorati de intentia lui Liviu Dragnea de a reintroduce cenzura politica in tara

"Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman, tarii in ansamblu, sa poata sanctiona acest lucru, pentru ca acesti oameni, gen Monica Macovei si alti europarlamentari, care mint despre propria tara, care defaimeaza propria tara, aduc foarte multe deservicii", a spus luni seara Liviu Dragnea.Citeste si Dragnea sustine ca PSD va promova o lege care sanctioneaza persoanele care defaimeaza tara, "gen Macovei si alti europarlamentari"Intr-un comunicat de presa, ActiveWatch arata ca "denuntarea catre institutii europene a coruptiei sau a politicilor antidemocratice ale persoanelor aflate la guvernare la Bucuresti nu inseamna defaimarea, ci apararea tarii. De asemenea, interzicerea expunerii unor puncte de vedere critice la adresa abuzurilor persoanelor aflate la guvernare reprezinta o incalcare a articolului 30 (2) al Constitutiei, care stipuleaza simplu si clar ca 'cenzura de orice fel este interzisa'".Organizatia subliniaza ca justitia europeana protejeaza dreptul cetatenilor de a-si critica guvernantii si aminteste ca CEDO (Curtea Europeana a Drepturilor Omului) a aratat prin mai multe decizii ca "defaimarea tarii si a natiunii nu incalca valorile protejate de Articolul 10, paragraful 2 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, pentru care o restrangere a dreptului la libera exprimare ar fi necesara intr-o societate democratica".In comunicatul citat se aminteste ca Parlamentul Romaniei a votat in trecut abrogarea acestei infractiuni "de sorginte comunista"."In toate statele democratice, structurile aflate la putere sunt expuse criticii, tocmai pentru a-i feri pe cetateni de excesele acestora. Prin urmare, asa zisele 'defaimari' invocate de Dragnea sunt, de fapt, reziduurile unui discurs pe care romanii au refuzat sa-l mai asculte dupa decembrie 1989, discurs in care 'Conducatorul suprem' se identifica cu poporul si cu tara si in care denunta orice acuzatie sau critica care i-ar fi fost adresata ca fiind o jignire adusa natiunii insesi", se mai arata in comunicat.Asociatia mentioneaza ca "nici Dragnea si nici alt lider politic" nu are dreptul "dreptul sa se substituie identitat ...citeste mai departe despre " ActiveWatch: Suntem ingrijorati de intentia lui Liviu Dragnea de a reintroduce cenzura politica in tara " pe Ziare.com