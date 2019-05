Actorul Victor Rebengiuc ne indeamna sa mergem de dimineata la vot. Iata de ce

El sustine, din experienta, ca seara cozile sunt foarte mari, iar la ora 21:00 sectiile se inchid, iar votul nu poate fi prelungit."Din experienta alegerilor trecute: VOTATI DIMINEATA!!! (pe cat se poate) Majoritatea celor mai tineri veneau la vot spre seara. Cozile sunt foarte mari atunci. La ora 21 se inchid urnele si votul nu se va prelungi.Riscati sa va inrolati degeaba la cozile de seara. Duminica asta nu este despre distractie si relaxare. Este despre soarta tarii in care fie vrem sa traim, fie din care vrem iarasi sa fugim", a scris actorul pe pagina sa de Facebook Amintim ca actorul Victor Rebengiuc a participat, duminica, la mitingul din Piata Victoriei, unde a facut un apel la oameni sa mearga la vot pe 26 mai, indiferent de partidul preferat."Am beneficiat de avantajele ultimei ordonante de urgenta prin care se interzice Uber si am venit fuga pe jos pana aici. Multumim partidului! Sunteti la curent cu ceea ce trebuie sa se intampla in tara noastra. Stiti ce anume traim in momentul de fata, ce zile grele si ce viitor destul de sumbru, ba chiar foarte sumbru avem in fata. Este una din ultimele dati cand putem sa intampinam intr-un fel dezastrul care s-ar putea intampla cu noi. Asa incat, ca o ultima dorinta a mea, va rog frumos sa mergeti la vot.Sa-i votati pe cei pe care ii preferati dumneavoastra si sa votati si pentru referendum. Noi vrem o tara normala, sa traiti normal dumneavoastra, care sunteti tineri si aveti viitorul in fata. Eu vin si vorbesc ca unul care, in curand, se va desparti de dumneavoastra, pentru ca sunt niste limite de varsta, asa ca nu imi fac mari iluzii pentru viitor, dar dumneavoastra sunteti tineri si trebuie sa aveti in fata aceasta idee: schimbarea acestei tari sta in mainile si sufletele voastre", a declarat pe scena Victor Rebengiuc.Iata aici cum s-a desfasurat manifestatia de duminica - Mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei pentru a transmite mesajul "Toti pentru Europa!"Vezi si Manifestatii de amploare in Germania, la fel ca in Piata Victoriei: Iesiti la vot pentru EuropaCiteste si Victor Rebengiuc i-a facut portretul lui Liviu Dragnea. Ce ar spune Moromete despre Romania din 2019?A.D. ...citeste mai departe despre " Actorul Victor Rebengiuc ne indeamna sa mergem de dimineata la vot. Iata de ce " pe Ziare.com