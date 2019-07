AEP a primit solicitari pentru infiintarea a 100 de sectii de votare in Germania

Precizarile au fost facute intr-o conferinta de presa privind modificarile legislatiei electorale pentru alegerile prezidentiale din acest an, cu precadere cele referitoare la votul alegatorilor romani din strainatate."Am primit deja si primim in continuare - inclusiv azi am primit - solicitari de infiintare de sectii de votare in strainatate, la misiunile diplomatice, care deja au avut consultare publica cu cetatenii din statele gazda. (...)Baza trebuie sa fie preinregistrarea, pentru a crea sectie de votare, pentru ca la nivelul consultarilor se intalnesc 100-200 de cetateni. Avem o misiune diplomatica (sic!) care a cerut infiintarea a 100 de sectii de votare, respectiv in Germania, si are o evidenta, dar nu cu nume, prenume si CNP.Ii rugam pe cetateni, chiar daca participa la aceste intalniri, sa se preinregistreze. O pot face exact asa cum sustin o petitie online. Intra pe platforma online a AEP, dau copia actului de identitate si se preinregistreaza pentru a infiinta sectie de votare.Potrivit legii, este nevoie in principal de preinregistare pentru a sti cu certitudine ca cetatenii isi doresc", a afirmat el.Exista state care nu agreeaza infiintarea sectiilor de votareFlorin Mituletu-Buica a mentionat ca exista state care nu agreeaza infiintarea sectiilor de votare, dar ca se poarta discutii pentru solutionarea acestor aspecte."Sunt state care nu mai creeaza posibilitatea statului roman de a infiinta sectii de votare si se opun cu vehementa de a infiinta sectie de votare in afara misiunilor diplomatice.Avem state care spun ca nici macar in cadrul misiunilor diplomatice sa nu mai fie infiintate. Se poarta discutii, asa cum avem informari de la misiunile diplomatice, pentru a facilita fie Ministerul de Externe al statului gazda, fie Ministerul de Externe al Romaniei, pentru a putea deschide cat mai multe sectii de votare sau cel putin a mentine sectiile de votare din misiunile diplomatice", a spus el.Cum se va desfasura votul in diasporaPresedintele AEP a explicat cum se va desfasura votul in cadrul sectiilor."Pentru strainatate, ca facilitate, este important de stiut ca li ...citeste mai departe despre " AEP a primit solicitari pentru infiintarea a 100 de sectii de votare in Germania " pe Ziare.com