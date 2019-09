AEP da asigurari ca datele colectate de la romanii care voteaza in afara nu ajung la Fisc

"Incepand din 2016, acest sistem informatic a colectat date inclusiv in format electronic, inclusiv cu privire la prezenta la vot si avem acest informatii stocate si puteam sa le punem la dispozitie, daca era cazul, inca din 2016. Nu am facut-o, pentru ca dispozitiile legale spun ca toate informatiile detinute de AEP cu privire la alegatori sunt puse la dispozitie doar cu privire la procesul electoral.De la alegerile parlamentare avem aceasta informatie cu cei care s-au prezentat la vot: in strainatate, aproape 400.000 de cetateni. Nu le-am pus, nu le punem si nu le vom pune la dispozitia organelor competente decat cu privire la desfasurarea procesului electoral, diverse cercetari fie administrative, fie penale, dar nicidecum cu privire la autoritatile de nivel fiscal pentru impozitarea sau pentru accesarea acestora, pentru a identifica cetatenii unde se afla sau unde au votat in strainatate.Nu am pus, nu punem si nu vom pune la dispozitie, deoarece instrumentele legale ne spun ca nu avem voie. Registrul Electoral este la dispozitia Autoritatii Electorale, cat si informatiile dupa procesul de votare. Noi utilizam din acel sistem informatic date doar cu privire la statisticile care sunt publice si nu cu privire la persoane din acele evidente electorale", a precizat Mituletu-Buica la o conferinta de presa.In context, Ovidiu Oproaica, director in cadrul AEP, a declarat ca datele se folosesc numai de Ministerul de Externe si de Posta Romana. "MAE, in vederea crearii de sectii, si Posta Romana, pentru trimiterea plicurilor. Acestea sunt singurele institutii care beneficiaza de aceste date", a precizat Oproaica.El a adaugat ca de joi incepe maparea sectiilor de vot din strainatate."Au fost trimise primele exporturi catre MAE, in vederea identificarii locurilor sau oraselor care deja au strans suficiente voturi in vederea crearii de sectii de vot si avem, la fel, Posta Romana - primele exporturi pe care le vom face in vederea crearii codurilor de bare. CNP-ul nu va fi la vedere, va fi un cod de bare care va identifica persoana respectiva. Deci sub nicio forma date ...citeste mai departe despre " AEP da asigurari ca datele colectate de la romanii care voteaza in afara nu ajung la Fisc " pe Ziare.com