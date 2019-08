Astfel, Autoritatea Electorala Permanenta a transmis cateva precizari:"1. Potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, datele si informatiile continute in Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale.2. Mentionam ca in cazul datelor alegatorilor romani din strainatate care se preinregistreaza pe portalul www.votstrainatate.ro, acestea sunt doar la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Afacerilor Externe.3. Listele electorale permanente cu cetatenii romani inregistrati ca alegatori in strainatate se intocmesc doar pentru alegerile prezidentiale din acest an".In documentul transmis de AEP, presedintele institutiei, Constantin-Florin Mituletu-Buica, recomanda romanilor din strainatate sa nu creada informatiile menite, de fapt, sa descurajeze exercitarea dreptului de vot prin corespondenta sau la o sectie de votare mai aproape de casa."Ii asigur pe toti romanii din strainatate ca datele lor sunt in siguranta si ii indemn sa se inregistreze fara rezerve pe portalul www.votstrainatate.ro, recomandandu-le sa opteze pentru votul prin corespondenta, ca modalitate sigura si comoda de vot la distanta, fara cozi, fara deplasari si fara costuri", a subliniat presedintele AEP.Vezi cati romani s-au inscris pe portalul www.votstrainatate.roA.G. ...citeste mai departe despre " AEP linisteste romanii din strainatate: Datele personale nu ajung la ANAF sau alte institutii " pe Ziare.com