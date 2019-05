AEP loveste din nou: dupa ce a oprit verificarile privind banii primiti de PSD, acum ii vrea la inchisoare pe cei care indeamna oamenii sa iasa la vot UPDATE

AEP considera ca agentia de turism a incalcat legea in momentul in care a organizat o campanie cu premii constand in vacante pentru stimularea prezentei la vot a romanilor, la alegerile de pe 26 mai.Demersul vine in urma unor sesizari primite inclusiv din partea presei, anunta AEP, intr-un comunicat de presa, fara a preciza despre care parte a presei este vorba, mai exact."S-a constatat ca SC PARALELA 45 TURISM SRL a organizat Loteria Publicitara 'Mergi la vot, mergi in vacanta', actiune ce se desfasoara in perioada 08.05.2019 - 27.05.2019, sub sigla PARALELA 45, avand ca grup tinta persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani si conditie obligatorie de inscriere - sa voteze la alegerile europarlamentare.AEP considera ca Loteria Publicitara 'Mergi la vot, mergi in vacanta' are ca obiect determinarea si conditionarea alegatorilor sa participe la votul din 26 mai 2019 pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European (referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national desfasurandu-se la aceeasi data si in aceleasi sectii de votare), acordand foloase materiale constand in excursii in tara si in strainatate, in urma organizarii unei tombole la care participantii trebuie sa faca dovada participarii la vot prin 'abtibildul de pe spatele cartii de identitate cu care au votat'.Conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, 'participarea cetatenilor la alegeri se face pe baza liberului consimtamant al acestora'.Avand in vedere constatarile prezentate, AEP apreciaza ca actiunea prin care alegatorii sunt determinati si conditionati sa mearga la vot si oferirea de foloase materiale (excursii in tara si in strainatate) de catre o persoana juridica, respectiv SC PARALELA 45 TURISM SRL, este interzisa si sanctionata conform prevederilor art. 386 din Codul penal, potrivit caruia oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exer ...citeste mai departe despre " AEP loveste din nou: dupa ce a oprit verificarile privind banii primiti de PSD, acum ii vrea la inchisoare pe cei care indeamna oamenii sa iasa la vot UPDATE " pe Ziare.com