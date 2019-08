AEP: Numarul romanilor care s-au inregistrat ca alegatori in strainatate este dezamagitor de mic

Doar 13.800 de alegatori romani s-au inregistrat pentru vot la sectia de votare si doar 14.401 de alegatori pentru votul prin corespondenta. Pe baza inregistrarilor de pana acum nu ar putea fi infiintate legal nici macar zece sectii de votare.Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, face un apel catre toti cetatenii care se afla in strainatate cu documente legale de sedere (conform Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1627 din 26.08.2019, care abroga Ordinul nr. 500/2016) sa se inregistreze, pentru ca autoritatile romane sa infiinteze sectii de votare conform numarului de inregistrari, si nu pe baza unor informatii vehiculate in spatiul public referitoare la numarul de cetateni care s-ar afla intr-o localitate sau stat."Daca la scrutinul din 26 mai au fost organizate in strainatate 441 de sectii de votare si au votat aproape 400.000 de cetateni, acum estimarile MAE arata ca trebuie infiintate nu mai putin de 900 de sectii de votare, estimari care nu au in spate o evidenta clara a intentiei de vot la alegerile prezidentiale din anul 2019, respectiv in datele de 8, 9, 10 noiembrie si 22, 23, 24 noiembrie 2019", a precizat presedintele AEP, potrivit unui comunicat remis News.ro.Reamintim ca, potrivit legii, daca se inregistreaza cu optiunea pentru vot la sectiile de votare cel putin 100 de cetateni din aceeasi localitate sau grup de localitati, pentru acestia va fi infiintata o sectie de votare.Datele privind prezenta la vot in strainatate pot fi vizualizate la adresa https://prezenta.bec.ro/europarlamentare26052019/abroad-pv-final"Ma astept ca macar cei aproape 400.000 de cetateni romani care au votat la europarlamentare, unii asteptand multe ore la coada, sa se inregistreze, astfel incat sa nu avem sectii de votare care sa functioneze nejustificat", a mai spus Constantin-Florin Mituletu-Buica.Presedintele AEP precizeaza ca a luat act de solicitarile unor cetateni romani catre misiunile diplomatice pentru infiintarea catorva sute de sectii de votare in strainatate, dar ca, pe baza inregistrarilor de pana acum, nu ar putea fi infiintate legal nici macar zece sectii de votare.Astfel, pana pe 29 august 2019, ora 16.00, erau inregis ...citeste mai departe despre " AEP: Numarul romanilor care s-au inregistrat ca alegatori in strainatate este dezamagitor de mic " pe Ziare.com