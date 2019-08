AEP recomanda votul prin corespondenta pentru romanii din strainatate. Care sunt pasii de parcurs

Conform unui comunicat AEP, votul prin corespondenta prezinta urmatoarele avantaje: posibilitatea de a vota de acasa printr-o procedura simpla si sigura; evitarea aglomeratiei de la sectiile de votare; evitarea costurilor deplasarii la sectia de votare."AEP recomanda cetatenilor cu drept de vot din strainatate sa opteze pentru votul prin corespondenta, a carui procedura este simpla, sigura si eficienta si care reprezinta o modalitate moderna de vot anticipat la distanta", a precizat sursa citata.De asemenea au fost prezentati cei patru pasi care trebuie parcursi pentru exercitarea votului prin corespondenta.- completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul prin corespondenta. La acest formular trebuie anexata copia scanata sau fotografia actului de identitate si copia documentului care dovedeste dreptul de sedere, eliberat de autoritatile straine (vezi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016).- dupa primirea documentelor, Posta Romana transmite alegatorului urmatoarele documente necesare exercitarii votului prin corespondenta: doua plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; doua plicuri interioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; doua autocolante cu mentiunea "VOTAT", marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; doua certificate de alegator, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; doua buletine de vot prin corespondenta, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; instructiuni privind exercitarea dreptului de vot; doua autocolante cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenta din tara.- in momentul votarii, pe buletinul de vot se lipeste autocolantul cu mentiunea "VOTAT" pe patrulaterul cu candidatul preferat. Buletinul de vot astfel marcat se introduce in plicul interior, care nu are niciun semn distinctiv, apoi acesta se sigileaza. Se completeaza certificatul de alegator, mentionand data si semnand olograf, se introduce plicul interior si certificatul de alegator in plicul exterior, care se sigileaza. In cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru presedintele Romaniei, inainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce contine candidatul pentru c ...citeste mai departe despre " AEP recomanda votul prin corespondenta pentru romanii din strainatate. Care sunt pasii de parcurs " pe Ziare.com