ALDE vrea sa legalizeze activitatea de lobby: Recunoastem existenta fireasca a grupurilor de interese

"Legea privind reglementarea activitatii de lobby este o tentativa care a mai fost in Parlament de cateva ori si de fiecare data a esuat in a ajunge la finalizare. Aceasta propunere legislativa vine in contextul in care societatea noastra este suficient de matura si noi recunoastem existenta fireasca a activitatii de lobby si a grupurilor de interese. Care este menirea acestui proiect de lege? Sa creeze transparenta, sa elimine orice suspiciune cu privire la faptul ca activitatea de lobby ar putea sa distorsioneze decizia publica si ar putea sa induca trafic de influenta sau conflict de interese", a afirmat deputatul ALDE Varujan Vosganian dupa sedinta forurilor de conducere ale ALDE.El a explicat ca actul normativ propus prevede crearea "unui registru de lobby si de reprezentare a intereselor"."Toate societatile de lobby sau lobby-stii interni, sau grupurile de interese, pentru a putea functiona ca atare, trebuie sa se inscrie in acest registru, trebuie sa isi declare activitatile specifice, trebuie sa declare lista lobby-istilor pe care ii au si, foarte important, un anumit cod de conduita.In momentul in care un lobby-ist se prezinta in fata unui decident politic, el dovedeste ca este inscris in registrul de lobby, astfel incat activitatea este transparenta. Sigur ca exista si anumite constrangeri pentru decidentii politici, pe perioada in care ocupa functia publica nu au voie sa aiba activitati de lobby, vrem sa separam activitatea de lobby de functia publica.Sigur ca anumite activitati, cum ar fi cele de natura civica patrimoniala, cum ar fi activitatile de consultanta, promovarea prin sindicate si patronate nu fac obiectul acestei legi, dar toate societatile care indeplinesc o activitate de promovare si care au un contract comercial cu un client si promoveaza interesele clientilor in fata decidentilor publici trebuie sa se inscrie in acest registru de lobby care, cu exceptia componentei care tine de detaliile contractelor, este public si poate fi consultat de opinia publica", a mai spus Vosganian. ...citeste mai departe despre " ALDE vrea sa legalizeze activitatea de lobby: Recunoastem existenta fireasca a grupurilor de interese " pe Ziare.com