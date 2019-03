Alegeri in Absurdistan: Toata lumea stie ca se falsifica listele cu sute de mii de semnaturi, dar nimeni nu face nimic

Nu este pentru prima oara cand subiectul atrage atentia, iar la scrutinul precedent s-a lasat cu plangeri penale. Degeaba, insa, procurorii n-au facut mai nimic, asa ca iata-ne in 2019, cu un partid rupt din PSD, dar abia infiintat, Pro Romania, care ne anunta in 10 martie ca a strans deja cele 200.000 de semnaturi trebuincioase.Cand? Unde? Cum? Majoritatea corturilor amplasate de partide sunt aproape goale, rareori vedem pe cineva inauntru. Si mai rar cetateni care chiar semneaza.Sunt intrebari firesti, iar realitatea este ca semnaturile depuse de partide la BEC nu pot fi verificate grafoscopic, adica nu stie nimeni daca acolo e chiar semnatura omului in cauza sau a semnat altcineva in locul lui si singurii care se pot sesiza sunt doar cetatenii, daca printr-un noroc afla ca apar pe listele unui partid, desi n-au semnat pentru el.Iar la Biroul Electoral Central verificarea listelor este doar o formalitate: se urmareste daca e modelul de lista aprobat de Guvern, daca in josul paginii sunt datele si semnatura persoanei care sustine ca le-a strans etc. Nu digitalizeaza nimeni listele si semnaturile nu pot fi verificate nici macar cu registrul electoral, pentru ca sunt depuse olograf.De ce prevede legea asa ceva? Pentru ca partidele mari sa arate ca au sustinere in societate, iar partidele mici sa nu se poata inscrie in competitie. Comisia de la Venetia recomanda fie depunerea unui numar de semnaturi, fie depunerea unei garantii, a unei contributii financiare, pe care candidatul o poate recupera daca depaseste un prag simbolic (1-2%) . In Romania a fost aleasa prima varianta.Pe de alta parte, legea nu obliga partidele nici sa definitiveze lista de candidati inainte de a strange semnaturile, cu alte cuvinte alegatorii dau un cec in alb, ceea ce este o alta absurditate, dar nu face subiectul articolului de fata."Partidele vechi au baze de date, o parte de la institutiile statului. Semnaturile se falsifica"Mihai Politeanu (USR), unul dintre fondatorii Initiativei Romania, ne-a explicat cum au stat lucrurile la alegerile precedente, cand a depus plangere penala, si cum sunt fabricate astfel de liste de catre unele partide....citeste mai departe despre " Alegeri in Absurdistan: Toata lumea stie ca se falsifica listele cu sute de mii de semnaturi, dar nimeni nu face nimic " pe Ziare.com