Alegeri prezidentiale: Cati romani din strainatate s-au inscris online. Atentie la termene si proceduri!

"Dintre cele doua variante disponibile, vot prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliu sau resedinta, pana la acest moment cea mai accesata optiune este cea pentru votul prin corespondenta", se arata intr-un comunicat remis luni Ziare.com de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).Foarte important! Formularele de inregistrare vor fi active pana in data de 11 septembrie 2019.Prin urmare, "Autoritatea Electorala Permanenta face un apel catre toti cetatenii romani cu drept de vot din afara tarii sa se inregistreze pe www.votstrainatate.ro pentru a-si exercita dreptul la vot la alegerile pentru Presedintele Romaniei in cele mai bune conditii".Citeste mai multe despre cum se fac inregistrarile pentru votul romanilor din diaspora - Atentie la termene si proceduri!.AEP precizeaza ca se afla in contact permanent cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, urmand sa fie "demarata o ampla campanie de comunicare care vizeaza informarea corecta si eficienta a cetatenilor romani cu drept de vot din strainatate".Intrebari si sesizari legate de procedura de preinregistrare si inscriere pot fi transmise la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro.