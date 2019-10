Alegeri prezidentiale: Dan Barna vrea o economie fara birocratie si sa nu mai fie impozitata saracia

In acest scop, Dan Barna propune extinderea situatiilor in care presedintele poate participa la sedintele de guvern, infiintarea unui organism consultativ care sa furnizeze presedintelui informatii reale despre starea economiei, dar si sase obiective majore de politica economica.In acest moment, presedintele nu are un rol important in politicile economice ale statului si nici parghiile prin care sa se asigure ca statul isi indeplineste obligatiile constitutionale fata de cetateni.Dan Barna considera ca acest lucru este o greseala si propune extinderea situatiilor in care presedintele poate participa la sedintele de guvern, astfel incat sa fie incluse sedintele in care se discuta si se adopta bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.O a doua parghie prin care presedintele se poate implica in marile dezbateri privind directiile de dezvoltare ale tarii o constituie infiintarea Consiliului pentru Dezvoltare.Organism consultativ, alcatuit din reprezentanti ai principalelor confederatii patronale, asociatii profesionale si sindicate, reprezentanti ai mediului academic si ai societatii civile, acesta va avea rolul de a-i furniza informatii reale despre starea economiei si, impreuna cu presedintele, va face recomandari celorlalte institutii cu atributii in economie.Nu in ultimul rand, Consiliul pentru Dezvoltare va avertiza cu privire la eventuale politici economice care afecteaza stabilitatea economica a tarii.Alianta USR PLUS si-a stabilit sase obiective majore de politica economica, incepand cu reducerea poverii fiscale pe salarii, responsabilitate fiscala si o administrare mai eficienta a taxarii."Voi folosi legitimitatea si puterile constitutionale ale functiei prezidentiale pentru a opri orice derapaje iresponsabile in ceea ce priveste bugetul public. Incompetenta statului nu este un motiv pentru a creste birurile asupra populatiei.Voi insista pentru un cadru fiscal mai suplu, inclusiv prin eliminarea taxelor pe munca in primii ani pentru tinerii aflati la inceputul activitatii profesionale si eliminarea taxelor pe salariul minim.Romania trebuie sa devina o tara in care sa ne fie mai usor ...citeste mai departe despre " Alegeri prezidentiale: Dan Barna vrea o economie fara birocratie si sa nu mai fie impozitata saracia " pe Ziare.com