Alegeri prezidentiale: Dan Barna vrea o noua Lege a Sanatatii

Legea actuala a Sanatatii este veche de 13 ani si a suferit mii de modificari si amendamente. In 2007, cand a fost aprobata legea nr. 95, nu existau nici sistemul informatic, nici spitale construite din donatii, nici posibilitatea de a analiza stiintific cantitati uriase de date despre sanatatea populatiei cu ajutorul tehnologiei, nici conceptul de medicina bazata pe valoarea serviciilor medicale.Pe hartie, statul roman le ofera cetatenilor sai servicii medicale extinse, dar in realitate fiecare dintre noi stim ca traim intr-o mare minciuna oficiala. Serviciile medicale nu sunt platite la valoarea lor reala, achizitiile efectuate in sistemul medical sunt infestate de coruptie, investitiile nu se bazeaza pe nevoile oamenilor, ci pe interesele unor cercuri de putere.Si in tot acest timp, costurile cu serviciile medicale au devenit o problema din ce in ce mai apasatoare pentru milioane de familii. Romania se numara printre tarile europene cu o rata mare a populatiei expuse la cheltuieli catastrofice din motive medicale. Acest lucru inseamna ca sunt foarte multe familii care au ajuns la sapa de lemn atunci cand cineva drag s-a imbolnavit."Avem nevoie de o noua lege a sanatatii care sa tina costurile sub control. Voi initia un grup de lucru pentru o noua lege a sanatatii, care va implica toti actorii relevanti ai sistemului: reprezentanti ai pacientilor si ai organizatiilor societatii civile cu activitate in domeniul sanitar, reprezentanti ai universitatilor de medicina si ai departamentelor de sanatate publica, experti in economie si politici de sanatate, reprezentanti ai medicilor de familie, ai asistentelor medicale si moaselor, ai managementului din sistemul medical public si privat", a declarat Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale.Aceasta noua lege a Sanatatii trebuie modernizeze sistemul de asigurari de sanatate pe principii de cost-eficienta. Romanii sunt printre cetatenii europeni care au cheltuieli medicale direct din buzunar peste media UE si in crestere.Ca rezultat, accesul la servicii medicale de calitate este redus, iar oamenii devin mai saraci si mai bolnavi. Sistemul de asigurari ...citeste mai departe despre " Alegeri prezidentiale: Dan Barna vrea o noua Lege a Sanatatii " pe Ziare.com