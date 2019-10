Alegeri prezidentiale: Dan Barna vrea o reforma constitutionala cu cinci obiective concrete

"Acest stat trebuie recladit din temelii. Mai intai trebuie sa-l curatam de hotie si nepasare, trebuie sa ne asiguram ca functia publica este rezervata oamenilor cinstiti si competenti. Apoi trebuie sa-l finantam judicios si sustenabil", declara Dan Barna.Un prim obiectiv al reformei constitutionale propuse de candidatul USR PLUS se refera la clarificarea mandatului constitutional al presedintelui, astfel incat sa existe parghii pentru solutionarea crizelor politice.Presedintele poate si trebuie sa aiba un rol clar in asigurarea stabilitatii politice intr-o democratie functionala, dar pentru aceasta are nevoie de mecanisme constitutionale care sa inlesneasca dizolvarea Parlamentului atunci cand acesta nu mai reflecta vointa populara rezultata in urma alegerilor.Concret, presedintele trebuie sa aiba posibilitatea de a initia un referendum pentru dizolvarea Parlamentului, respectiv sa poata dizolva Parlamentul si sa declanseze alegeri anticipate in cazul in care este adoptata o motiune de cenzura.De asemenea, in Constitutie ar trebui inclusa varianta dizolvarii de drept a Parlamentului in situatia in care Parlamentul il suspenda pe presedinte in ciuda unui aviz negativ al Curtii Constitutionale, iar referendumul de demitere este respins de catre alegatori.Un alt obiectiv vizeaza cresterea rolului presedintelui in ceea ce priveste directiile majore de politici publice. Este vorba despre extinderea situatiilor in care presedintele poate participa la sedintele de guvern, astfel incat sa fie incluse sedintele in care se discuta si se adopta bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.Totodata, in cazul sedintelor de guvern in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii si asigurarea ordinii publice, participarea presedintelui sa fie obligatorie, nu optionala.Revizuirea Constitutiei trebuie sa includa si initiativa "Fara penali in functii publice", initiativa pentru care au semnat peste un milion de romani si care ar curata clasa politica de persoane condamnate definitiv. Functia publica trebuie sa fie rezervata oamenilor cinstiti si competenti.Tot in Const ...citeste mai departe despre " Alegeri prezidentiale: Dan Barna vrea o reforma constitutionala cu cinci obiective concrete " pe Ziare.com