Record istoric de participare in diaspora! Au votat peste 500.000 de romani pana la ora 16:00

Daca in primul tur de scrutin din 2014 au votat in diaspora 161.054 de alegatori, de aceasta data numarul lor a fost dublat inca de la primele ore ale diminetii. Iar la pranz a fost depasit pragul-record de 400.000, mai mult decat in turul al doilea din 2014, cand in diaspora au votat 379.116 de alegatori. Pana la ora 16:00 a fost depasit si pragul de 500.000 de voturi.Romanii au luat cu asalt inca de vineri sectiile de vot, iar mobilizarea continua si duminica, in ultima zi in care mai pot vota.O multime de voluntari s-au trezit cu noaptea-n cap si astazi, pentru a pune umarul la buna desfasurare a scrutinului, ca membri ai sectiilor de votare sau ca observatori.Romani din intreaga lume dau dovada de solidaritate si se ajuta, se organizeaza pentru a reusi cat mai multi sa voteze, pentru a-si spune cuvantul privind soarta tarii in urmatorii 5 ani.