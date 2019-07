Alegeri prezidentiale: Incep inregistrarile pentru votul romanilor din diaspora. Atentie la termene!

Atentie, insa! "Inscrierea va incepe in data de 28 iulie 2019, ora 12:00, ora Romaniei, iar formularele de inregistrare vor fi active pana in data de 11 septembrie 2019", anunta Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).Reamintim ca alegerile prezidentiale din acest an vor avea loc in zilele de 10 si 24 noiembrie, datele fiind deja stabilite prin hotarare de guvern.La acest scrutin, romanii care voteaza peste hotare se vor putea inregistra pe site-ul votstrainatate.roPortalul cuprinde doua sectiuni: Alegator in strainatate la o sectie de votare si Alegator in strainatate prin corespondenta, se arata intr-un comunicat de presa al AEP."Alegatorul roman care opteaza sa voteze in strainatate la o sectie de votare va completa un formular online, in care va inscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea si statul unde opteaza sa voteze, la care anexeaza copia scanata sau fotografia actului de identitate", arata sursa citata.AEP mentioneaza ca o sectie de votare poate fi infiintata la cererea a minimum 100 de cetateni din aceeasi localitate sau dintr-un grup de localitati."Alegatorul care doreste sa se inscrie pentru votul prin corespondenta trebuie sa completeze un formular online, in care sa mentioneze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau resedinta, adresa de mail, precum si optiunea de transmitere in tara sau la reprezentanta diplomatica a votului exprimat prin corespondenta.La acest formular, alegatorul trebuie sa anexeze copia scanata sau fotografia actului de identitate si a documentului care dovedeste dreptul de sedere, eliberat de autoritatile straine", mai arata AEP.Lista documentelor care dovedesc dreptul de sedere in strainatate este cuprinsa in Ordinul 500/2016 privind documentele care atesta resedinta in strainatate in vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016."Dupa finalizarea procedurii de preinregistrare pe portal, alegatorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie sa-l confirme, in caz contrar validarea inregistrarii neputandu-se realiza.Precizam ca validarea inregistrarii alegatorului din strainatate se face de catre AEP, in termen de 5 zile de la confirmare ...citeste mai departe despre " Alegeri prezidentiale: Incep inregistrarile pentru votul romanilor din diaspora. Atentie la termene! " pe Ziare.com