Alegeri prezidentiale: Romanii din Italia cer MAE inca 30 de noi sectii de votare in Lombardia

Argumentele si propunerea au fost prezentate la o intalnire cu consulul general al Romaniei din Milano."Dupa nemultumirile cauzate de organizarea alegerilor europarlamentare in nordul Italiei, reprezentanti ai Aliantei USR-PLUS, reprezentanti a doua asociatii romanesti din regiunea Lombardia, impreuna cu reprezentanti ai grupul civic #Rezist Milano, au prezentat la Consulatul General al Romaniei la Milano o propunere de infiintare a mai multor sectii de votare in regiunea Lombardia in vederea organizarii urmatoarelor alegeri prezidentiale din noiembrie 2019 cat si a celor parlamentare din 2020", se arata intr-un comunicat remis marti Ziare.com.Citeste mai multe despre Alegeri prezidentiale: Cati romani din strainatate s-au inscris online. Atentie la termene si proceduri!.Astfel, conform sursei citate, consulului Adrian Georgescu i-au fost prezentate, la intalnirea care a avut loc in luna iulie, urmatoarele argumente:* La alegerile din 26 mai 2019 cele 11 sectii de vot deschise in Lombardia s-au dovedit a fi insuficiente, ele nepermitand tuturor cetatenilor romani doritori sa-si exprime optiunile politice accesul la urne.* In absolut toate cele 11 sectii de vot s-au inregistrat cozi, in mod special la Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Lodi, Pavia, sedii in care s-a asteptat la coada intre 5 si 7 ore.* Conform datelor demografice oficiale ale Institutului National de Statistica din Italia, numarul cetatenilor romani cu resedinta in Lombardia este de 172.045, numai in Milano si imprejurimi inregistrandu-se 49.867 romani.* Conform acestor date, fiecarei sectii de vot din Lombardia ii sunt repartizati aproximativ 12.000 cetateni romani (19.000 la Milano) . Faptul ca la ultimele alegeri au reusit sa voteze, in medie, doar 1.300 persoane pe fiecare sectie de vot demonstreaza actuala subevaluare a numarului de sectii necesare.* Prin aceste disfunctii de organizare, cetatenii romani care au dorit sa voteze au fost descurajati in a participa la actul votarii, in conditiile in care intr-o democratie exprimarea votului reprezinta dreptul fundamental al cetateanului.In baza acestor date, participantii la intalnire au propus deschiderea a 30 de noi sectii de votare in zonele cu cele mai mari comunitati de romani din Lombardia.