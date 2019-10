Alegeri prezidentiale: Viziunea lui Dan Barna pentru Educatia din Romania

"Voi intoarce in Parlament orice proiect de lege a bugetului care nu asigura suficient de multi bani pentru Educatie sau mecanisme prin care finantarea per elev nu reduce disparitatile de acces si calitate a educatiei, nu sa le adanceasca, asa cum se intampla in prezent. Pana la finalul mandatului meu", da asigurari Dan Barna.Dan Barna este primul candidatul din cursa pentru alegerile prezidentiale care si-a lansat programul electoral, iar principalele directii de promovare a Educatiei in mandatul lui Dan Barna de presedinte vor fi:1. 6% din PIB pentru EducatieDe aproape 10 ani, Legea Educatiei prevede obligativitatea alocarii a 6% din PIB pentru invatamant, dar niciun guvern nu a respectat pana acum aceasta prevedere.In viziunea lui Dan Barna, educatia are nevoie de cei 6% astfel incat sa fie alocate fonduri speciale pentru formarea profesionala initiala si continua a profesorilor, pentru atragerea cadrelor didactice catre zonele geografice cu deficit de profesori, precum si pentru investitii in infrastructura educationala critica (cladiri, laboratoare, biblioteci, camine, cantine, dar si resurse educationale precum materiale didactice, infrastructura digitala).In plus Dan Barna sustine o revizuire a mecanismului finantarii per elev, astfel incat o pondere mai mare sa revina echipamentelor si materialelor didactice pentru activitati scolare si extracurriculare.2. Masuri de stimulare a accesului si participarii in educatie pentru toti copiii si tinerii, dar si masuri de crestere a calitatii educatieiDan Barna sustine ca Romania are nevoie in continuare de masuri remediale care sa creasca accesul si participarea scolara a copiilor si tinerilor din toate mediile de la cresa si pana la universitate sau invatamantul profesional - masa calda in scoli, transport sigur pana la scoala si inapoi, vouchere de gradinita - dar si de cresterea calitatii educatiei la toate nivelurile.Calitate inseamna profesori bine pregatiti si adaptarea educatiei la cerintele specifice ale elevilor si nevoile reale ale societatii actuale, cu eliminarea uniformizarii care nu creeaza altceva decat mediocritate.Calitate inseamna si deschiderea catre concurenta in sistemul de invatamant.3. Descentrali ...citeste mai departe despre " Alegeri prezidentiale: Viziunea lui Dan Barna pentru Educatia din Romania " pe Ziare.com