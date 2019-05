Alianta USR PLUS a fost votata in numar mare de cei cu facultate si persoane intre 18 si 30 de ani

Astfel, potrivit exit-poll-ului realizat de CURS si AVANGARDE 38,9% dintre persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani au votat Alianta USR PLUS, 28,9% au votat PNL si 10,8% PSD.In ceea ce priveste alegatorii cu facultate, 42,7% dintre ei au ales Alianta 2020 USR PLUS, 21,7% au votat PNL si 12,6% PSD.Exit Poll-ul CURS-AVANGARDE final arata ca PSD a obtinut la europarlamentare 25,7%, PNL - 25,7%, USR/PLUS - 23,9%, Pro Romania - 5,7%, UDMR - 5,4%, PMP - 5,2%, ALDE - 4,7%, Altii - 3,7%.