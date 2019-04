Alianta USR-PLUS a prezentat programul electoral: Regulament european anti-coruptie si autostrazi, printre obiective

Programul electoral al aliantei 2020 a fost prezentat de Dan Barna si Dacian Ciolos Oferta electorala a aliantei vizeaza cateva teme principale: Justitie si protejarea drepturilor romanilor in UE; Bunastarea societatii: sanatate, educatie, masuri anti-saracie; Prosperitate europeana acasa, in Romania si Politica externa si de securitate.Astfel, in domeniul justitiei, USR-PLUS propune un MCV European diferit, aplicabil."Statul de drept nu este negociabil, nici la nivel de tara, nici la nivel de Uniune. Propunem crearea unui mecanism orizontal, aplicabil in toate statele membre, de monitorizare a derapajelor fata de statul de drept, pe modelul MCV, implementat cu succes in Bulgaria si Romania", potrivit programului electoral al aliantei.O alta propunere in domeniul justitiei vizeaza legislatia europeana anticoruptie, dar si combaterea criminalitatii."Vom propune legislatie europeana anticoruptie care sa uniformizeze la nivelul statelor membre definitia faptelor de coruptie, criteriile de integritate pentru accesul in functiile publice, dar si regulile comune pentru ca cei care comit fapte de coruptie sa nu beneficieze de imunitate.Ne angajam la consolidarea unei legislatii europene anticoruptie solide si la un cadru legislativ de cooperare care sa permita cu usurinta combaterea infractionalitatii, a spalarii de bani, a crimei organizate si a terorismului, precum si recuperarea prejudiciilor cauzate de acestea. Victimele marilor scheme infractionale de spalare de bani, crima organizata si coruptie nu sunt doar indivizi, ci comunitati si natiuni intregi, asa cum Romania devine, incet si sigur, victima PSD, a lui Dragnea si a marilor corupti. Vom sustine activitatea agentiilor europene relevante pentru combaterea criminalitatii si cooperarea judiciara transfrontaliera", se mai arata in programul USR-PLUS pentru mandatul de europarlamentar.Pentru drepturile europene ale cetatenilor romani, USR promite aderarea Romaniei la Schengen, dar si extinderea competentelor Mediatorului European astfel incat acesta sa poata interveni in sprijinul cetatenilor care interactioneaza cu institutii nationale care gestioneaza fonduri europene.Sanatat ...citeste mai departe despre " Alianta USR-PLUS a prezentat programul electoral: Regulament european anti-coruptie si autostrazi, printre obiective " pe Ziare.com