Aplicarea stampilei de control: BEC a decis ca nu vor fi anulate buletinele care sunt stampilate pe prima pagina

Declaratia vine in contextul in care Alianta 2020 USR PLUS a atras atentia ca in mai multe judete din tara, dar si in municipiul Bucuresti stampila de control este aplicata gresit pe buletinele de vot pentru referendum."Aplicarea stampilei de control pe buletinele de vot, in special pentru cele aferente referendumului, pe prima pagina, nu reprezinta motiv de nulitate. BEC a raspuns mai multor solicitari in acest sens, indicand articolul 49, lit. f, din Legea 33, pe baza careia organizam acest scrutin. Motive de nulitate ar fi neaplicarea stampilei, existenta unor buletine de alt model, buletinele care nu au stampila 'votat' sau au stampila pe mai multe patrulatere.Deci daca stampila de control este aplicata pe prima pagina nu este motiv de nulitate, aceste buletine de vot nu vor fi anulate la numararea voturilor, care incepe dupa ora 21:00", a declarat Muhulet intr-o conferinta de presa sustinuta la ora 14:00.Alianta 2020 USR PLUS a transmis dimineata ca stampila de control a fost aplicata pe prima pagina, desi ar fi trebuit aplicata pe ultima pagina a buletinelor de vot, iar acest lucru ar putea duce la invalidarea unor voturi."Alerta! Stampila de control, aplicata gresit. Solicitam BEC aplicarea unitara a legiiIn sectiile de votare din mai multe judete din tara si din municipiul Bucuresti buletinelor de vot pentru referendum li s-a aplicat stampila de control pe prima pagina, fata de prevederile legale, care dispun sa fie pe ultima pagina. Semnalam ca acest lucru poate duce la invalidarea unui numar semnificativ de buletine pentru referendum.Consideram ca eroarea apartine birourilor electorale judetene, sau de sector, ori a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de vot. Delegatii Aliantei 2020 USR PLUS au sesizat deja birourile sectiilor de vot si birourile electorale judetene, respectiv, BEC", transmite Alianta USR PLUS.De asemenea, solicita cu fermitate Biroului Electoral Central sa dispuna masuri pentru corectarea acestor situatii si pentru considerarea ca valide a voturilor deja exprimate."In lipsa unei decizii a BEC pentru corectarea situatiilor semnalate si a dispunerii unei interpretari unitare este probabila anularea unui numar semnificativ de buletine de vot, care poate duce la invalida ...citeste mai departe despre " Aplicarea stampilei de control: BEC a decis ca nu vor fi anulate buletinele care sunt stampilate pe prima pagina " pe Ziare.com