Alianta USR PLUS ii cere lui Iohannis sa faca referendumul FaraPenali odata cu alegerile europarlamentare

"Practic, in acest moment se deschide calea ca la alegerile europarlamentare din 26 mai sa avem si referendumul FaraPenali, referendumul pe justitie, un referendum fundamental necesar pentru Romania. Alianta USR PLUS are toata increderea ca presedintele Romaniei va demara acest referendum care ar scoate Romania din cei doi ani si jumatate de lupta pe justitie pe care ne-o servesc Liviu Dragnea si PSD.In acest moment avem toate sansele, daca presedintele va decide si am sustine cu toata resursele o astfel de decizie ca pe 26 mai romanii sa poata sa voteze pentru FaraPenali, romanii sa poata sa voteze nu doar pentru europarlamentari, ci si pentru o Romania in care cei condamnati sa nu mai controleze bugetul Romaniei, sa nu mai controleze directia in care merge statul roman si sa nu mai incerce sa ne scoata din Europa", a declarat Dan Barna, presedintele USR.Intrebat daca a vorbit cu Iohannis deja, Barnaa spus ca nu, dar ca o va face."Evident voi avea mesaje si voi incerca sa discut cu presedintele ca se deschide o oportunitate extraordinara pentru a inchide acest cosmar in care este tinuta Romania de doi ani sijumatate", a adaugat Barna.Reactia liderului USR vine dupa ce CCR a decis, miercuri, cu unanimitate de voturi, ca prevederea legala prin care se interzice organizarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare este neconstitutionala.Curtea a admis, astfel, sesizarea facuta de Iohannis in data de 17 ianuarie cu privire la egea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala primita la promulgare la finalul anului trecut.Citeste si:Un deputat USR ii sugereaza lui Iohannis sa faca greva prezidentiala si sa puna pe masa referendumul pe Justitie28 de organizatii civice ii cer lui Iohannis referendum pe Justitie: Romania nu vrea amnistie si gratiereUSR ii cere din nou lui Iohannis referendumul pe Justitie: Romanii sa spuna daca hotii trebuie sa conduca statul sau sa stea la puscarie!Alianta USR-PLUS ii cere lui Iohannis sa declanseze referendumul pe Justitie: Romania nu mai poate astepta!